Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи - РИА Новости, 07.02.2026
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи
Иран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США, заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T11:49:00+03:00
2026-02-07T11:49:00+03:00
2026-02-07T11:55:00+03:00
в мире
иран
сша
иран
сша
в мире, иран, сша
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи
Аракчи: Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения Америки