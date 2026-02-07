Рейтинг@Mail.ru
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 07.02.2026 (обновлено: 11:55 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/arakchi-2072873389.html
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи - РИА Новости, 07.02.2026
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи
Иран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США, заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T11:49:00+03:00
2026-02-07T11:55:00+03:00
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg
https://ria.ru/20260207/sanktsii-2072868248.html
https://ria.ru/20260207/iran-2072837991.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7533b2eedabdd448db0efbc47c6ab9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи

Аракчи: Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения Америки

© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 7 фев - РИА Новости. Иран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США, заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападёт на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе", - сказал Аракчи.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Глава МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля
Вчера, 11:16
По его словам, это не будет нападением на соседние страны.
"Мы атакуем американские базы на территории этих стран, где находятся американцы", - добавил он.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Иран в большей степени готов к заключению соглашения с США, заявил Трамп
Вчера, 04:04
 
В миреИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала