Тегеран не собирается обсуждать свою ракетную программу, заявил Аракчи - РИА Новости, 07.02.2026
11:46 07.02.2026 (обновлено: 12:25 07.02.2026)
Тегеран не собирается обсуждать свою ракетную программу, заявил Аракчи
Тегеран не собирается обсуждать свою ракетную программу, заявил Аракчи
Тегеран не будет обсуждать свою ракетную программу, заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T11:46:00+03:00
2026-02-07T12:25:00+03:00
Тегеран не собирается обсуждать свою ракетную программу, заявил Аракчи

Аракчи: Иран не собирается обсуждать с США свою ракетную программу

© REUTERS / Majid AsgaripourИранские ракеты
Иранские ракеты
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранские ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Тегеран не будет обсуждать свою ракетную программу, заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«

"Мы не можем вести переговоры по ракетам ни сейчас, ни в будущем, поскольку это вопрос обороны", — рассказал он после вчерашней встречи с делегацией США в Омане.

Также министр исключил вывоз обогащенного урана из страны. По его словам, точная дата второго раунда переговоров пока не определена.
Аракчи добавил, что Иран ответит ударами по американским базам в районе Персидского залива в случае атаки со стороны США.
Переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной тематике прошли накануне в Маскате. Стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах. Иран на переговорах представлял Аракчи, а Штаты — спецпосланник Стивен Уиткофф.
Контакты сторон стали первыми после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. К тому моменту Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций.
Обострение отношений между странами

В конце января глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным газеты New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
