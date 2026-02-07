Тегеран не собирается обсуждать свою ракетную программу, заявил Аракчи

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Тегеран не будет обсуждать свою ракетную программу, заявил телеканалу Тегеран не будет обсуждать свою ракетную программу, заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

« "Мы не можем вести переговоры по ракетам ни сейчас, ни в будущем, поскольку это вопрос обороны", — рассказал он после вчерашней встречи с делегацией США в Омане.

Также министр исключил вывоз обогащенного урана из страны. По его словам, точная дата второго раунда переговоров пока не определена.

Аракчи добавил, что Иран ответит ударами по американским базам в районе Персидского залива в случае атаки со стороны США.

Переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной тематике прошли накануне в Маскате . Стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах. Иран на переговорах представлял Аракчи, а Штаты — спецпосланник Стивен Уиткофф.

Контакты сторон стали первыми после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. К тому моменту Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций.

Обострение отношений между странами

В конце января глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным газеты New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.

Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.