Аракчи исключил вывоз обогащенного урана из Ирана

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Обогащенный уран не будут вывозить из Ирана, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera.

Встреча Ирана и США при посредничестве Омана прошла в пятницу впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.