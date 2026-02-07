Рейтинг@Mail.ru
Аракчи исключил вывоз обогащенного урана из Ирана - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 07.02.2026 (обновлено: 11:57 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/arakchi-2072872924.html
Аракчи исключил вывоз обогащенного урана из Ирана
Аракчи исключил вывоз обогащенного урана из Ирана - РИА Новости, 07.02.2026
Аракчи исключил вывоз обогащенного урана из Ирана
Обогащенный уран не будут вывозить из Ирана, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T11:46:00+03:00
2026-02-07T11:57:00+03:00
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071289356_0:188:2955:1850_1920x0_80_0_0_dc24cf160b0c3fa279d967b0d4dee4e8.jpg
https://ria.ru/20260207/iran-2072837991.html
https://ria.ru/20260206/iran-2072754636.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071289356_328:0:2955:1970_1920x0_80_0_0_6bfb28a78d00b2a7b0c7f7e62eabf10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
Аракчи исключил вывоз обогащенного урана из Ирана

Аракчи: вывоз из Ирана обогащенного урана исключен

© AP Photo / Khalil HamraМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Обогащенный уран не будут вывозить из Ирана, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera.
"Степень обогащения урана зависит от наших потребностей. Обогащенный уран не покидает территорию Ирана", - сказал министр.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Иран в большей степени готов к заключению соглашения с США, заявил Трамп
Вчера, 04:04
По его словам, делегации Ирана и США в ходе переговоров в Омане имели возможность пожать руки друг другу, несмотря на непрямой характер встречи. Аракчи отметил, что решение по проблеме иранской ядерной программы можно найти только путем переговоров.
В пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе.
Россия готова внести свой вклад в решение проблемы с запасами обогащенного урана в Иране, если и когда Вашингтону и Тегерану удастся договориться об урегулировании кризиса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
Встреча Ирана и США при посредничестве Омана прошла в пятницу впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Антиамериканский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Переговоры Ирана и США касаются только ядерной тематики, заявил Аракчи
6 февраля, 17:24
 
В миреИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала