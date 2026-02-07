https://ria.ru/20260207/arakchi-2072872924.html
Аракчи исключил вывоз обогащенного урана из Ирана
Обогащенный уран не будут вывозить из Ирана, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Обогащенный уран не будут вывозить из Ирана, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera.
"Степень обогащения урана зависит от наших потребностей. Обогащенный уран не покидает территорию Ирана", - сказал министр.
По его словам, делегации Ирана
и США
в ходе переговоров в Омане
имели возможность пожать руки друг другу, несмотря на непрямой характер встречи. Аракчи
отметил, что решение по проблеме иранской ядерной программы можно найти только путем переговоров.
В пятницу в оманской столице Маскате
прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе.
Россия
готова внести свой вклад в решение проблемы с запасами обогащенного урана в Иране, если и когда Вашингтону
и Тегерану
удастся договориться об урегулировании кризиса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров
.
Встреча Ирана и США при посредничестве Омана прошла в пятницу впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.