Врач рассказал, какие упражнения нужны для продления активной жизни

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Продлить активную жизнь и сохранить здоровье помогут интенсивная ходьба, а также ежедневные упражнения - разминка, растяжка и силовые, которые могут занимать всего 15-20 минут в день, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ "Хелснет" и союза "Здоровье здоровых", врач Андрей Мартюшев-Поклад.

"Нам в основном нужны три вида физической активности, они несут разные сигналы телу и по-своему важны. Первый - это ритмичные низкоинтенсивные движения, самый простой пример - это ходьба", - сказал Мартюшев-Поклад.

Такие упражнения нужны для равновесия нервной системы и легкой тренировки сердечно-сосудистой системы. Особенно полезна ходьба в среднем или быстром темпе, уделять ей стоит 30-40 минут в день. При правильной технике ходьбы в работу включаются десятки разных мышц, а отдельную пользу принесет прогулка после еды (контролирует уровень сахара в крови), а также вечером (улучшает сон), объяснил врач.

"Второй вид движений, особенно важный для продления активной жизни, - это силовые упражнения. Слово "силовые" означает, что во время них происходит явное утомление мышц", - подчеркнул Мартюшев-Поклад.

По словам врача, такие упражнения запускают множество гормональных сигналов в организме, которые способствуют сохранению общей активности человека. Если силовые делаются не "до отказа", то ими можно заниматься ежедневно, а при интенсивном темпе нужно давать мышцам восстановиться один-два дня.

Еще один необходимый вид активности - упражнения на гибкость и подвижность суставов. Например, их много в йоге, суставных гимнастиках, а также в комплексах для подвижности позвоночника.