Врач рассказал, какие упражнения нужны для продления активной жизни - РИА Новости, 07.02.2026
11:47 07.02.2026
Врач рассказал, какие упражнения нужны для продления активной жизни
Врач рассказал, какие упражнения нужны для продления активной жизни
Продлить активную жизнь и сохранить здоровье помогут интенсивная ходьба, а также ежедневные упражнения - разминка, растяжка и силовые, которые могут занимать... РИА Новости, 07.02.2026
общество, россия, долголетие
Общество, Россия, Долголетие
Врач рассказал, какие упражнения нужны для продления активной жизни

РИА Новости: ходьба, растяжка и силовые упражнения помогут продлить жизнь

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Продлить активную жизнь и сохранить здоровье помогут интенсивная ходьба, а также ежедневные упражнения - разминка, растяжка и силовые, которые могут занимать всего 15-20 минут в день, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ "Хелснет" и союза "Здоровье здоровых", врач Андрей Мартюшев-Поклад.
"Нам в основном нужны три вида физической активности, они несут разные сигналы телу и по-своему важны. Первый - это ритмичные низкоинтенсивные движения, самый простой пример - это ходьба", - сказал Мартюшев-Поклад.
Такие упражнения нужны для равновесия нервной системы и легкой тренировки сердечно-сосудистой системы. Особенно полезна ходьба в среднем или быстром темпе, уделять ей стоит 30-40 минут в день. При правильной технике ходьбы в работу включаются десятки разных мышц, а отдельную пользу принесет прогулка после еды (контролирует уровень сахара в крови), а также вечером (улучшает сон), объяснил врач.
"Второй вид движений, особенно важный для продления активной жизни, - это силовые упражнения. Слово "силовые" означает, что во время них происходит явное утомление мышц", - подчеркнул Мартюшев-Поклад.
По словам врача, такие упражнения запускают множество гормональных сигналов в организме, которые способствуют сохранению общей активности человека. Если силовые делаются не "до отказа", то ими можно заниматься ежедневно, а при интенсивном темпе нужно давать мышцам восстановиться один-два дня.
Еще один необходимый вид активности - упражнения на гибкость и подвижность суставов. Например, их много в йоге, суставных гимнастиках, а также в комплексах для подвижности позвоночника.
"Такой комплект упражнений нам нужен ежедневно, он занимает (в дополнение к ходьбе) не так уж много времени - всего 15-20 минут в день. Вот самый простой рецепт упражнений для сохранения здоровья: утром - 10 минут разминка плюс легкие силовые упражнения; в течение дня - активная ходьба минимум 30 минут и короткие 2-3-минутные перерывы в работе на серию приседаний или силовых упражнений для спины; вечером - 5-10 минут упражнения на растяжку и гибкость", - заключил врач.
