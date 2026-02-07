https://ria.ru/20260207/aeroport-2072891521.html
Польские аэропорты в Люблине и Жешуве возобновили работу
Польские аэропорты в Люблине и Жешуве возобновили работу - РИА Новости, 07.02.2026
Польские аэропорты в Люблине и Жешуве возобновили работу
Аэропорты на востоке Польши в Люблине и Жешуве возобновили работу, сообщило Польское агентство воздушного движения. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T14:39:00+03:00
2026-02-07T14:39:00+03:00
2026-02-07T14:39:00+03:00
Польские аэропорты в Люблине и Жешуве возобновили работу
