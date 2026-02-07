"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пассажиры столичных аэроэкспрессов, курсирующих в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", в прошлом году отдавали предпочтение сэндвич-роллу "Цезарь", выбирая его на 30% чаще остальных закусок, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы компании "Аэроэкспресс" Вера Агафонова.

"Чаще всего в пути наши пассажиры покупают кофе, чай и бутилированную воду. Если говорить о закусках, наиболее востребованными позициями в прошлом году стали наборы сэндвич роллов "Цезарь", бутерброды на слоеном хлебе с курицей, бужениной, ветчиной с различными соусами, сыром и зеленью, а также мясные и куриные сэндвичи с соусами барбекю и песто. Сэндвич роллы "Цезарь" пассажиры выбирали на 30% чаще, чем остальные закуски", - сообщила Агафонова.

По её словам, пассажирам бизнес-класса сотрудники компании выдают бесплатный набор снеков, в который входят сок, орешки и сладости. Также на стойке самообслуживания в таких вагонах без оплаты доступны вода, чай, кофе, сливки и сахар.

Агафонова добавила, что в конце прошлого года компания обновила ассортимент закусок в своих поездах и в 2026 году продолжит эту работу, в том числе по расширению перечня еды для детей.

"Масштабное обновление ассортимента произошло в конце 2025 года, а в январе мы добавили в меню десерты с белковым кремом и муссами. Над ассортиментом закусок и напитков работаем постоянно: следим за товарами, которые не пользуются спросом и выводим их из меню, а взамен добавляем новые. В 2026 году мы продолжим эту работу", - рассказала руководитель пресс-службы.