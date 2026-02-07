Рейтинг@Mail.ru
"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров
07.02.2026
"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров
"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров
Пассажиры столичных аэроэкспрессов, курсирующих в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", в прошлом году отдавали предпочтение сэндвич-роллу "Цезарь", выбирая...
"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров

"Аэроэкспресс": среди закусок пассажиры чаще всего выбирают ролл "Цезарь"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пассажиры столичных аэроэкспрессов, курсирующих в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", в прошлом году отдавали предпочтение сэндвич-роллу "Цезарь", выбирая его на 30% чаще остальных закусок, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы компании "Аэроэкспресс" Вера Агафонова.
"Чаще всего в пути наши пассажиры покупают кофе, чай и бутилированную воду. Если говорить о закусках, наиболее востребованными позициями в прошлом году стали наборы сэндвич роллов "Цезарь", бутерброды на слоеном хлебе с курицей, бужениной, ветчиной с различными соусами, сыром и зеленью, а также мясные и куриные сэндвичи с соусами барбекю и песто. Сэндвич роллы "Цезарь" пассажиры выбирали на 30% чаще, чем остальные закуски", - сообщила Агафонова.
Пассажиры в самолете во время полета - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Российские авиакомпании назвали самые популярные напитки на борту
30 декабря 2025, 07:26
По её словам, пассажирам бизнес-класса сотрудники компании выдают бесплатный набор снеков, в который входят сок, орешки и сладости. Также на стойке самообслуживания в таких вагонах без оплаты доступны вода, чай, кофе, сливки и сахар.
Агафонова добавила, что в конце прошлого года компания обновила ассортимент закусок в своих поездах и в 2026 году продолжит эту работу, в том числе по расширению перечня еды для детей.
"Масштабное обновление ассортимента произошло в конце 2025 года, а в январе мы добавили в меню десерты с белковым кремом и муссами. Над ассортиментом закусок и напитков работаем постоянно: следим за товарами, которые не пользуются спросом и выводим их из меню, а взамен добавляем новые. В 2026 году мы продолжим эту работу", - рассказала руководитель пресс-службы.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Аэрофлот" обновил меню в экономклассе
5 февраля, 15:47
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
