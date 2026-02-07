В Минпросвещения рассказали о расширении программы чемпионата "Абилимпикс"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В соревновательную программу региональных чемпионатов "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 2026 году будут включены 14 новых компетенций, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Сергея Кравцова. "Движение "Абилимпикс" – это не только соревнования, но и эффективный механизм профессионального роста, профориентации и трудоустройства людей с инвалидностью. Количество компетенций чемпионата постоянно растет, благодаря чему мы помогаем все большему числу участников находить свое место в экономике страны, осваивать востребованные профессии и выстраивать устойчивую траекторию развития", - приводят в пресс-службе слова министра просвещения РФ

Уточняется, что впервые на региональных чемпионатах будут представлены 14 новых компетенций. Среди них "Барбер", "Медицинский администратор", "Разработка и сборка БПЛА", "Специалист по наземным робототехническим комплексам", "Специалист по управлению персоналом" и другие.

Соревнования пройдут в марте во всех 89 субъектах Российской Федерации и объединят участников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, экспертов, наставников и работодателей.