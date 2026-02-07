https://ria.ru/20260207/abilimpiks-2072886971.html
В Минпросвещения рассказали о расширении программы чемпионата "Абилимпикс"
В Минпросвещения рассказали о расширении программы чемпионата "Абилимпикс" - РИА Новости, 07.02.2026
В Минпросвещения рассказали о расширении программы чемпионата "Абилимпикс"
В соревновательную программу региональных чемпионатов "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 2026 году будут включены... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T14:02:00+03:00
2026-02-07T14:02:00+03:00
2026-02-07T14:02:00+03:00
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052525325_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_664a944012abb2c9647412b1df0a552d.jpg
https://ria.ru/20251031/abilimpiks-2052175578.html
https://ria.ru/20251102/abilimpiks-2052526037.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052525325_206:0:1090:663_1920x0_80_0_0_61647f32a5d9a3f40a3983f088d7ec90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов
В Минпросвещения рассказали о расширении программы чемпионата "Абилимпикс"
Минпросвещения: в программу "Абилимпикс" включат 14 новых компетенций
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В соревновательную программу региональных чемпионатов "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 2026 году будут включены 14 новых компетенций, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Движение "Абилимпикс" – это не только соревнования, но и эффективный механизм профессионального роста, профориентации и трудоустройства людей с инвалидностью. Количество компетенций чемпионата постоянно растет, благодаря чему мы помогаем все большему числу участников находить свое место в экономике страны, осваивать востребованные профессии и выстраивать устойчивую траекторию развития", - приводят в пресс-службе
слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова
.
Уточняется, что впервые на региональных чемпионатах будут представлены 14 новых компетенций. Среди них "Барбер", "Медицинский администратор", "Разработка и сборка БПЛА", "Специалист по наземным робототехническим комплексам", "Специалист по управлению персоналом" и другие.
Соревнования пройдут в марте во всех 89 субъектах Российской Федерации и объединят участников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, экспертов, наставников и работодателей.
В 2026 году перечень региональных компетенций включает 238 направлений, охватывающих ключевые отрасли экономики и социальной сферы.