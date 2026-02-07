Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения рассказали о расширении программы чемпионата "Абилимпикс"
14:02 07.02.2026
В Минпросвещения рассказали о расширении программы чемпионата "Абилимпикс"
В Минпросвещения рассказали о расширении программы чемпионата "Абилимпикс" - РИА Новости, 07.02.2026
В Минпросвещения рассказали о расширении программы чемпионата "Абилимпикс"
В соревновательную программу региональных чемпионатов "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 2026 году будут включены... РИА Новости, 07.02.2026
россия, сергей кравцов
Россия, Сергей Кравцов
В Минпросвещения рассказали о расширении программы чемпионата "Абилимпикс"

Минпросвещения: в программу "Абилимпикс" включат 14 новых компетенций

© Фото : Правительство РоссииТоржественная церемония закрытия чемпионата "Абилимпикс" в 2025 году
Торжественная церемония закрытия чемпионата Абилимпикс в 2025 году - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Правительство России
Торжественная церемония закрытия чемпионата "Абилимпикс" в 2025 году. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В соревновательную программу региональных чемпионатов "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 2026 году будут включены 14 новых компетенций, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Движение "Абилимпикс" – это не только соревнования, но и эффективный механизм профессионального роста, профориентации и трудоустройства людей с инвалидностью. Количество компетенций чемпионата постоянно растет, благодаря чему мы помогаем все большему числу участников находить свое место в экономике страны, осваивать востребованные профессии и выстраивать устойчивую траекторию развития", - приводят в пресс-службе слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Чернышенко рассказал о возможностях для бойцов СВО на "Абилимпиксе"
31 октября 2025, 18:15
Уточняется, что впервые на региональных чемпионатах будут представлены 14 новых компетенций. Среди них "Барбер", "Медицинский администратор", "Разработка и сборка БПЛА", "Специалист по наземным робототехническим комплексам", "Специалист по управлению персоналом" и другие.
Соревнования пройдут в марте во всех 89 субъектах Российской Федерации и объединят участников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, экспертов, наставников и работодателей.
В 2026 году перечень региональных компетенций включает 238 направлений, охватывающих ключевые отрасли экономики и социальной сферы.
Торжественная церемония закрытия чемпионата Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Победителями чемпионата "Абилимпикс" стали 450 человек
2 ноября 2025, 17:07
 
Россия Сергей Кравцов
 
 
