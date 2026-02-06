Мурманчане отправили по почте в зону СВО более 2 тысяч посылок в 2025 году

Мурманчане отправили по почте в зону СВО более 2 тысяч посылок в 2025

МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Жители Мурманской области в 2025 году отправили в зону спецоперации более 2 тысяч посылок через "Почту России", сообщил оперштаб региона.

"В 2025 году мурманчане вместе с "Почтой России" отправили в зону специальной военной операции более двух тысяч посылок общей массой около 20 тонн. Это не просто груз, а частичка тепла и заботы, отправленная с Крайнего Севера", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в посылках одежда, обувь, продукты длительного хранения и аптечные средства первой помощи. "Почта России" доставляет посылки в логистический центр в Москве, где их передают представителям Минобороны.

"К отправлениям военнослужащим мы относимся с особой ответственностью. Сотрудники почтовых отделений максимально быстро обрабатывают посылки", — приводятся в сообщении слова директора макрорегиона Северо-Запад "Почты России" Александра Вакуленко.