Мурманчане отправили по почте в зону СВО более 2 тысяч посылок в 2025 году
13:05 06.02.2026 (обновлено: 13:15 06.02.2026)
Мурманчане отправили по почте в зону СВО более 2 тысяч посылок в 2025 году
Мурманчане отправили по почте в зону СВО более 2 тысяч посылок в 2025 году - РИА Новости, 06.02.2026
Мурманчане отправили по почте в зону СВО более 2 тысяч посылок в 2025 году
Жители Мурманской области в 2025 году отправили в зону спецоперации более 2 тысяч посылок через "Почту России", сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 06.02.2026
Мурманчане отправили по почте в зону СВО более 2 тысяч посылок в 2025 году

Жители Мурманской области в 2025 г отправили на СВО более 2 тыс посылок

МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Жители Мурманской области в 2025 году отправили в зону спецоперации более 2 тысяч посылок через "Почту России", сообщил оперштаб региона.
"В 2025 году мурманчане вместе с "Почтой России" отправили в зону специальной военной операции более двух тысяч посылок общей массой около 20 тонн. Это не просто груз, а частичка тепла и заботы, отправленная с Крайнего Севера", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в посылках одежда, обувь, продукты длительного хранения и аптечные средства первой помощи. "Почта России" доставляет посылки в логистический центр в Москве, где их передают представителям Минобороны.
"К отправлениям военнослужащим мы относимся с особой ответственностью. Сотрудники почтовых отделений максимально быстро обрабатывают посылки", — приводятся в сообщении слова директора макрорегиона Северо-Запад "Почты России" Александра Вакуленко.
Ранее в рамках совместной акции с Народным фронтом мурманчане бесплатно отправили 465 гуманитарных посылок в Курскую и Белгородскую области. Сейчас "Почта России" продолжает доставлять помощь через Российский Красный Крест, отметили в оперштабе.
"Упал в обморок". На что решился стоматолог ради бойцов СВО
Надежные людиМурманская областьМоскваБелгородская областьПочта РоссииРоссийский Красный Крест
 
 
