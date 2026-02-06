https://ria.ru/20260206/zelenskiy-2072762782.html
В Чехии сделали резкое заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО
В Чехии сделали резкое заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 06.02.2026
В Чехии сделали резкое заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО
Военные действия Украины лишены четкой стратегии и напоминают медиа-шоу, приводит слова чешского политолога Петра Друлака издание Parlamentní listy. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:53:00+03:00
2026-02-06T17:53:00+03:00
2026-02-06T18:03:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_0:43:3071:1770_1920x0_80_0_0_153ffc9629942799b788a00db7721606.jpg
https://ria.ru/20260206/peregovory-2072697953.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b0fd76fb497a395361ed9dede7053d69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
В Чехии сделали резкое заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО
Политолог Друлак: военные операции Киева напоминают медиа-шоу