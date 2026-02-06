Рейтинг@Mail.ru
В Чехии сделали резкое заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 06.02.2026 (обновлено: 18:03 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/zelenskiy-2072762782.html
В Чехии сделали резкое заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО
В Чехии сделали резкое заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 06.02.2026
В Чехии сделали резкое заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО
Военные действия Украины лишены четкой стратегии и напоминают медиа-шоу, приводит слова чешского политолога Петра Друлака издание Parlamentní listy. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:53:00+03:00
2026-02-06T18:03:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_0:43:3071:1770_1920x0_80_0_0_153ffc9629942799b788a00db7721606.jpg
https://ria.ru/20260206/peregovory-2072697953.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b0fd76fb497a395361ed9dede7053d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
В Чехии сделали резкое заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО

Политолог Друлак: военные операции Киева напоминают медиа-шоу

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Военные действия Украины лишены четкой стратегии и напоминают медиа-шоу, приводит слова чешского политолога Петра Друлака издание Parlamentní listy.
"Украинцы ведут военные действия как спектакль. Военные операции, которые они проводят, бессмысленны с военной точки зрения, но подходят для телекамер", — цитирует его слова издание.
По мнению эксперта, из-за необдуманных решений главы киевского режима Украина переживает демографический и политический кризисы, сталкиваясь с усталостью и внутренним сопротивлением украинского общества.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В США сделали громкое заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
Вчера, 14:21
 
В миреКиевУкраинаРоссияДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала