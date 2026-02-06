Рейтинг@Mail.ru
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 06.02.2026 (обновлено: 17:11 06.02.2026)
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Владимир Зеленский во время совещания с высшим военным руководством раскритиковал украинские Воздушные силы, об этом он написал в Telegram-канале.
украина
Зеленский назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил Украины

Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский во время совещания с высшим военным руководством раскритиковал украинские Воздушные силы, об этом он написал в Telegram-канале.
"Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины", — заявил он.
Площадь Независимости в Киеве
"Мрачное настроение": в Киеве забили тревогу после удара ВС России
5 февраля, 00:48
5 февраля, 00:48
Глава киевского режима уточнил, что обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко и министром обороны Михаилом Федоровым.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и всех целей удалось достичь.
Зеленский неоднократно критиковал партнеров за задержку с поставками средств ПВО, в том числе США из-за того, что они якобы не поставили в оговоренный срок ракеты, потому что Европа их вовремя не оплатила.
Ранее представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине есть дефицит ракет для самолетов и для систем ПВО.
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что эффективность украинской ПВО падает из-за дефицита перехватчиков, на фоне чего Киеву все труднее отражать ночные удары ракетами и дронами.
Рабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве
На Западе сделали громкое заявление после российского удара
Вчера, 08:51
