Зеленский устроил истерику после российских ударов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский во время совещания с высшим военным руководством раскритиковал украинские Воздушные силы, об этом он написал в Telegram-канале.
"Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины", — заявил он.
Глава киевского режима уточнил, что обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко и министром обороны Михаилом Федоровым.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и всех целей удалось достичь.
Ранее представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине есть дефицит ракет для самолетов и для систем ПВО.
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что эффективность украинской ПВО падает из-за дефицита перехватчиков, на фоне чего Киеву все труднее отражать ночные удары ракетами и дронами.