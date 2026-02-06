Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским на интервью
03:27 06.02.2026 (обновлено: 10:40 06.02.2026)
На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским на интервью
На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским на интервью
Состояние Владимира Зеленского во время интервью французскому телеканалу France 2 вызывает беспокойство, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист РИА Новости, 06.02.2026
2026
На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским на интервью

Христофору: Зеленский выглядел ужасно во время интервью телеканалу France 2

Владимир Зеленский
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Состояние Владимира Зеленского во время интервью французскому телеканалу France 2 вызывает беспокойство, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Зеленский выглядел отвратительно. Казалось, что он не спал уже три месяца", — подметил он.
Эксперт также отметил, что глава киевского режима на протяжении всего интервью делал противоречивые заявления, в том числе врал о потерях в рядах ВСУ, а интервьюер делал вид, что не замечает этого.
"К сожалению, журналист никак не сопротивлялся ничему из того, что говорил Зеленский, ничему из того бреда, который из него выливался", — добавил Христофору.
Позавчера Владимир Зеленский дал интервью телеканалу France 2, пожаловавшись, что если Украина проиграет, то потеряет независимость. При этом, несмотря на отсутствие у Киева намерений договариваться об урегулировании, он также сказал, что "надеется" на прекращение военных действий через год. Он также утверждал, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по конфликту с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
