Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ждет доклад по чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/zelenskij-2072803731.html
Зеленский ждет доклад по чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби
Зеленский ждет доклад по чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 06.02.2026
Зеленский ждет доклад по чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби
Украинская делегация находится на пути в Киев, Владимир Зеленский в пятницу или субботу ожидает доклад по "чувствительным" аспектам переговоров в Абу-Даби. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T21:21:00+03:00
2026-02-06T21:21:00+03:00
в мире
абу-даби
украина
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071982884_0:31:3071:1758_1920x0_80_0_0_6d8ced47dd6414b03ad3d17a6963e944.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072534414.html
абу-даби
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071982884_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_a3dd5ddcf05b166e594e76fce6e2b2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, Украина, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленский ждет доклад по чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби

Зеленский ждет доклад от делегации по чувствительным аспектам переговоров в ОАЭ

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Украинская делегация находится на пути в Киев, Владимир Зеленский в пятницу или субботу ожидает доклад по "чувствительным" аспектам переговоров в Абу-Даби.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
"На завтра назначил встречу с делегацией, ребята возвращаются на Украину. Сегодня вечером, завтра утром будут доклады по чувствительным аспектам по переговорам в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп оценил прогресс по украинскому урегулированию
5 февраля, 18:00
 
В миреАбу-ДабиУкраинаВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала