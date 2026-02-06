https://ria.ru/20260206/zelenskij-2072803731.html
Зеленский ждет доклад по чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби
Зеленский ждет доклад по чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 06.02.2026
Зеленский ждет доклад по чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби
Украинская делегация находится на пути в Киев, Владимир Зеленский в пятницу или субботу ожидает доклад по "чувствительным" аспектам переговоров в Абу-Даби. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T21:21:00+03:00
2026-02-06T21:21:00+03:00
2026-02-06T21:21:00+03:00
в мире
абу-даби
украина
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071982884_0:31:3071:1758_1920x0_80_0_0_6d8ced47dd6414b03ad3d17a6963e944.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072534414.html
абу-даби
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071982884_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_a3dd5ddcf05b166e594e76fce6e2b2bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абу-даби, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, Украина, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленский ждет доклад по чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби
Зеленский ждет доклад от делегации по чувствительным аспектам переговоров в ОАЭ