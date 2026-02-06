ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский имитирует борьбу с коррупцией на Украине с помощью подконтрольного ему национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Национальное агентство по предотвращению коррупции подчиняется правительству Украины и на данный момент подконтрольно Зеленскому, которому жизненно важно показать западной аудитории "борьбу с коррупцией" в стране", - сказал собеседник агентства.
По данным представителя силовых структур, киевский режим таким образом планирует направить поток жалоб в подконтрольный НАПК, чтобы снизить количество информации, поступающей в НАБУ и САП, сотрудники которых связаны с американскими спецслужбами.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. В конце прошлого года произошел скандал в украинской энергетике, главным участником которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Фигурантами также были глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министр энергетики Герман Галущенко и министр Светлана Гринчук.
В январе стало известно, что обвинение в коррупции предъявили главе фракции Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давиду Арахамии. Позднее экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила самого главу киевского режима в коррупции во время выступления в парламенте.
Симоньян предсказала судьбу Зеленского
Вчера, 20:08