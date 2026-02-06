Рейтинг@Mail.ru
10:29 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/zakon-2072622440.html
Правительство проработает проект по регулированию ИИ
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает законопроект по регулированию искусственного интеллекта (ИИ), будут определены критерии "российской" нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"На площадке правительства прорабатывается рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ. Предварительно определены ключевые направления регулирования, которым будет уделено особое внимание: критерии "российского" ИИ; права, обязанности и ответственность; маркировка ИИ-контента; авторское право", - сообщили там.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Эксперты рассказали, как можно применить ИИ в боевых действиях
4 февраля, 07:26
Кроме того, будет уделено внимание использованию ИИ в отраслях, а также формированию понятийного аппарата, чтобы устранить неоднозначность трактовок.
Там объяснили, что ключевой задачей является предотвратить риски от применения ИИ в "чувствительных" сферах, где цена ошибки особенно высока. В числе таких сфер: здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.
"Применение искусственного интеллекта становится все более массовым. Все острее встает вопрос о необходимости введения прозрачных "правил игры". В вопросе регулирования ИИ важно сохранять баланс. С одной стороны, стоит задача – предотвратить возможные риски применения ИИ в тех сферах, где цена ошибки слишком высока. С другой стороны, важно не приостановить развитие технологии, не "задушить" ее правилами", - сообщил Григоренко. Его слова приводятся аппаратом.
Он отметил, что правительство предлагает придерживаться гибкого подхода. Например, предотвратить использование ИИ для совершения преступлений и признать использование технологии отягчающим обстоятельством при совершении правонарушений. Это важно прежде всего для защиты интересов граждан.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах
04:07
 
