Захарова иронично ответила главе МИД Финляндии, назвавшей Россию угрозой ЕС
09:47 06.02.2026 (обновлено: 10:48 06.02.2026)
Захарова иронично ответила главе МИД Финляндии, назвавшей Россию угрозой ЕС
финляндия, евросоюз, россия, в мире, мария захарова
Финляндия, Евросоюз, Россия, В мире, Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова финского министра иностранных дел Элины Валтонен о России как хронической угрозе для Евросоюза.
"Это признание в том, что у них хроническая проблема — аллергия, фобия и панические атаки вместе взятые. Желаем выздоровления", — сказала она РИА Новости.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
ФинляндияЕвросоюзРоссияВ миреМария Захарова
 
 
