Захарова иронично ответила главе МИД Финляндии, назвавшей Россию угрозой ЕС

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова финского министра иностранных дел Элины Валтонен о России как хронической угрозе для Евросоюза.

"Это признание в том, что у них хроническая проблема — аллергия, фобия и панические атаки вместе взятые. Желаем выздоровления", — сказала она РИА Новости.