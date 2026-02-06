Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала задержание украинского шпиона в Хабаровском крае
12:05 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/zaderzhanie-2072647403.html
ФСБ показала задержание украинского шпиона в Хабаровском крае
ФСБ показала задержание украинского шпиона в Хабаровском крае

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания шпионившего за бойцами СВО и воинскими частями в Хабаровском крае агента украинских спецслужб.
На опубликованных кадрах мужчину кладут лицом на капот одной из машин на парковке и надевают ему на руки, заведённые за спину, наручники. Также показано, как оперативники приходят к нему домой и объясняют, что против него возбуждено уголовное дело, а также проводят обыск.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Хабаровском крае жителя Бикина, который собирал и передавал украинской разведке сведения о военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также о расположении воинских частей. Возбуждено уголовное дело по признакам госизмены в форме шпионажа. Фигурант арестован.
