ФСБ показала задержание украинского шпиона в Хабаровском крае
ФСБ показала задержание украинского шпиона в Хабаровском крае - РИА Новости, 06.02.2026
ФСБ показала задержание украинского шпиона в Хабаровском крае
ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания шпионившего за бойцами СВО и воинскими частями в Хабаровском крае агента украинских спецслужб.
происшествия
хабаровский край
бикин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровский край
бикин
Кадры задержания жителя Хабаровского края за шпионаж в пользу Украины
Кадры задержания жителя Хабаровского края за шпионаж в пользу Украины.
ФСБ показала задержание украинского шпиона в Хабаровском крае
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене в Хабаровском крае