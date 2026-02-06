Рейтинг@Mail.ru
14:00 06.02.2026 (обновлено: 14:01 06.02.2026)
Uniqlo зарегистрировал в России еще один товарный знак
Uniqlo зарегистрировал в России еще один товарный знак
Японский ритейлер одежды, владеющий брендом Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак Powder feel, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. РИА Новости, 06.02.2026
россия, ямагути (префектура), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), uniqlo
Россия, Ямагути (префектура), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Uniqlo
Uniqlo зарегистрировал в России еще один товарный знак

Владелец Uniqlo зарегистрировал в России товарный знак Powder feel

Прохожий у закрытого магазина одежды Uniqlo в Санкт-Петербурге
Прохожий у закрытого магазина одежды Uniqlo в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Японский ритейлер одежды, владеющий брендом Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак Powder feel, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам, заявка поступила в Роспатент в сентябре 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации со сроком действия до 2035 года.
Теперь под этим брендом компания сможет продавать в России женскую и мужскую одежду, обувь, головные уборы.
Ранее в январе Роспатент также зарегистрировал в России товарный знак "Юникло".
Uniqlo - компания по производству одежды. Она была основана в японском городе Ямагути в 1949 году, как текстильная фабрика.
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Kia на руле автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Kia зарегистрировала в России товарные знаки
13 января, 03:08
 
Россия, Ямагути (префектура), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Uniqlo
 
 
