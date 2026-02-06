https://ria.ru/20260206/yuniklo-2072691952.html
Uniqlo зарегистрировал в России еще один товарный знак
Uniqlo зарегистрировал в России еще один товарный знак - РИА Новости, 06.02.2026
Uniqlo зарегистрировал в России еще один товарный знак
Японский ритейлер одежды, владеющий брендом Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак Powder feel, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:00:00+03:00
2026-02-06T14:00:00+03:00
2026-02-06T14:01:00+03:00
россия
ямагути (префектура)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
uniqlo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851222731_184:0:2883:1518_1920x0_80_0_0_d2b096b65a28bc7fead677441c9d0804.jpg
https://ria.ru/20260113/znaki-2067494728.html
россия
ямагути (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851222731_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a99626699688c4e7cfaf5f3ce40adad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ямагути (префектура), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), uniqlo
Россия, Ямагути (префектура), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Uniqlo
Uniqlo зарегистрировал в России еще один товарный знак
Владелец Uniqlo зарегистрировал в России товарный знак Powder feel