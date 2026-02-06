Рейтинг@Mail.ru
Новое отделение медреабилитации открылось на Ямале - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:45 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/yamal-2072737755.html
Новое отделение медреабилитации открылось на Ямале
Новое отделение медреабилитации открылось на Ямале - РИА Новости, 06.02.2026
Новое отделение медреабилитации открылось на Ямале
Новое отделение медреабилитации, оснащенное современным оборудованием и укомплектованное квалифицированным персоналом, открылось в Салехарде, отделение посетил... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:45:00+03:00
2026-02-06T16:45:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
здоровье - общество
ямал
салехард
ноябрьск
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50826/24/508262423_0:130:3094:1870_1920x0_80_0_0_95ac03ffabe2a8a793898d57676b74b3.jpg
https://ria.ru/20260205/yamal-2072527225.html
https://ria.ru/20260203/yamal-2072039713.html
ямал
салехард
ноябрьск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50826/24/508262423_214:0:2881:2000_1920x0_80_0_0_841efd1e9ba628bb91247824bb6e0808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, ямал, салехард, ноябрьск, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Здоровье - Общество, Ямал, Салехард, Ноябрьск, Дмитрий Артюхов
Новое отделение медреабилитации открылось на Ямале

На Ямале открыли новое отделение медреабилитации

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВиды Салехарда
Виды Салехарда - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Виды Салехарда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 6 фев – РИА Новости. Новое отделение медреабилитации, оснащенное современным оборудованием и укомплектованное квалифицированным персоналом, открылось в Салехарде, отделение посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Дмитрий Артюхов посетил первое в Салехарде стационарное отделение медреабилитации. Оно открылось в окружной больнице. Ранее помощь оказывалась только амбулаторно на базе поликлиники для взрослых. Теперь в отделении есть палаты для пациентов, которым необходимо длительное восстановление", - говорится в сообщении.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Работу системы мониторинга зданий в зоне вечной мерзлоты обсудили на Ямале
5 февраля, 17:37
По данным правительства округа, отделение оснащено четырьмя палатами общей вместимостью 15 коек. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для пациентов, нуждающихся в длительном восстановлении здоровья. Здесь созданы пространства для коррекции нарушений мелкой моторики, закуплено современное медицинское оборудование, а для лечения применяются современные методики.
Штат, отмечает правительство Ямала, укомплектован квалифицированными специалистами, прошедшими обучение в профильных учреждениях. Среди сотрудников – врачи физической и реабилитационной медицины, эрготерапевт, физический терапевт, логопед и медицинский психолог.
"Это очень важное направление. Оно касается как восстановления участников специальной военной операции, так и реабилитации после самых разных заболеваний, например, после инсульта. Команда специалистов и современные интерактивные тренажеры позволяют людям в естественной форме восстанавливать здоровье и физические способности. С каждым годом потребность в такой помощи растет. Поэтому для нас очень важно развивать реабилитацию в разных уголках Ямала, во всех основных больницах, особенно в крупных городах", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
В правительстве Ямала отметили, что это уже третье полноценное отделение медреабилитации в регионе, аналогичные работают в Ноябрьске и Новом Уренгое.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании коллегии окружной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Губернатор Ямала обсудил с прокуратурой меры поддержки населения региона
3 февраля, 20:30
 
Ямало-Ненецкий автономный округЗдоровье - ОбществоЯмалСалехардНоябрьскДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала