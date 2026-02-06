Новое отделение медреабилитации открылось на Ямале

САЛЕХАРД, 6 фев – РИА Новости. Новое отделение медреабилитации, оснащенное современным оборудованием и укомплектованное квалифицированным персоналом, открылось в Салехарде, отделение посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Дмитрий Артюхов посетил первое в Салехарде стационарное отделение медреабилитации. Оно открылось в окружной больнице. Ранее помощь оказывалась только амбулаторно на базе поликлиники для взрослых. Теперь в отделении есть палаты для пациентов, которым необходимо длительное восстановление", - говорится в сообщении.

По данным правительства округа, отделение оснащено четырьмя палатами общей вместимостью 15 коек. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для пациентов, нуждающихся в длительном восстановлении здоровья. Здесь созданы пространства для коррекции нарушений мелкой моторики, закуплено современное медицинское оборудование, а для лечения применяются современные методики.

Штат, отмечает правительство Ямала, укомплектован квалифицированными специалистами, прошедшими обучение в профильных учреждениях. Среди сотрудников – врачи физической и реабилитационной медицины, эрготерапевт, физический терапевт, логопед и медицинский психолог.

"Это очень важное направление. Оно касается как восстановления участников специальной военной операции, так и реабилитации после самых разных заболеваний, например, после инсульта. Команда специалистов и современные интерактивные тренажеры позволяют людям в естественной форме восстанавливать здоровье и физические способности. С каждым годом потребность в такой помощи растет. Поэтому для нас очень важно развивать реабилитацию в разных уголках Ямала, во всех основных больницах, особенно в крупных городах", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.