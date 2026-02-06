Рейтинг@Mail.ru
Wildberries откроет в Турции первый отель под своим брендом - РИА Новости, 06.02.2026
09:22 06.02.2026
Wildberries откроет в Турции первый отель под своим брендом
Wildberries откроет в Турции первый отель под своим брендом - РИА Новости, 06.02.2026
Wildberries откроет в Турции первый отель под своим брендом
Wildberries совместно с туроператором Fun&Sun открывает в Турции первый отель под своим брендом WB Travel - первых гостей планируют принять 1 мая, говорится в... РИА Новости, 06.02.2026
турция
кемер
египет
wildberries
в мире
турция
кемер
египет
турция, кемер, египет, wildberries, в мире
Турция, Кемер, Египет, Wildberries, В мире
Wildberries откроет в Турции первый отель под своим брендом

Wildberries и Fun Sun откроют в Турции первый отель

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Wildberries совместно с туроператором Fun&Sun открывает в Турции первый отель под своим брендом WB Travel - первых гостей планируют принять 1 мая, говорится в релизе объединенной компании Wildberries&Russ.
"Сервис WB Travel компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) вместе со стратегическим партнером - туроператором Fun&Sun - открывают фирменный отель под брендом WB Travel в Турции. Начало приема гостей запланировано на 1 мая 2026 года. Путешественники уже могут забронировать номер в приложении Wildberries и на сайте Fun&Sun", - сказано в релизе.
Распределительный центр - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Wildberries арендовала площади "Всеинструменты.ру" в подмосковном логопарке
28 января, 09:45
Четырехзвездочный отель расположен в Кемере, он находится на второй береговой линии и имеет собственный песчано-галечный пляж, который отмечен международной наградой "Голубой флаг". Гостям доступны открытый бассейн, водные горки, главный ресторан, работающий по системе "все включено", кофейня. На территории отеля будет расположен детский ресторан, круглосуточный уголок мамы с оборудованием и ингредиентами для приготовления детского питания, зона со стиральной машиной и сушилкой для детских вещей и другие сервисы.
Как уточнили в компании, сейчас проводится реновация номеров.
"Запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства с Fun&Sun. В частности, опыт Fun&Sun в разработке фирменных отельных концепций в сотрудничестве с отелями-партнерами и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру позволил предложить пользователям WB Travel новый формат отдыха", - сказано в сообщении.
В январе компания объявила об открытии первого фирменного отеля в Египте. Он начнет принимать гостей с 15 февраля 2026.
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Wildberries назвал самую дорогую покупку на маркетплейсе в 2025 году
8 января, 13:12
 
ТурцияКемерЕгипетВайлдберриз (Wildberries)В мире
 
 
