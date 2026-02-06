Рейтинг@Mail.ru
Начальника ГАИ красноярского Краснотуранска заподозрили в получении взятки
11:23 06.02.2026
Начальника ГАИ красноярского Краснотуранска заподозрили в получении взятки
2026
происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 фев – РИА Новости. Начальник Госавтоинспекции Краснотуранска в Красноярском крае задержан по подозрению в получении взятки в виде автомобиля за 4 миллиона рублей и 2 миллионов рублей наличными за содействие в регистрации автомобилей и игнорирование нарушений ПДД руководителем фирмы, сообщает региональный главк СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России "Краснотуранский" и директора коммерческой компании. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьей 290 УК РФ "получение взятки в виде денег и иного имущества за попустительство по службе в особо крупном размере", частью 5 статьей 291 "дача взятки должностному лицу в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в период с 2021 по 2025 годы начальник ГИБДД получил от директора компании, занимающейся перевозкой грузов, автомобиль стоимостью более 4 миллионов рублей, а также деньги в размере более 2 миллионов рублей. За это полицейский обеспечивал беспрепятственное оформление документов на 26 транспортных средств фирмы и закрывал глаза на нарушения правил дорожного движения, допущенные коммерсантом лично, включая вождение в нетрезвом виде.
Оба фигуранта задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, отмечают в региональном главке СК РФ.
В краевом главке МВД России добавили, что сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.
В Красноярске задержали полицейского за получение взятки
10 апреля 2025, 10:56
В Красноярске задержали полицейского за получение взятки
10 апреля 2025, 10:56
 
