Начальника ГАИ красноярского Краснотуранска заподозрили в получении взятки
Начальника ГАИ красноярского Краснотуранска заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 06.02.2026
Начальника ГАИ красноярского Краснотуранска заподозрили в получении взятки
Начальник Госавтоинспекции Краснотуранска в Красноярском крае задержан по подозрению в получении взятки в виде автомобиля за 4 миллиона рублей и 2 миллионов... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:23:00+03:00
2026-02-06T11:23:00+03:00
2026-02-06T11:32:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
красноярский край
Новости
ru-RU
Происшествия, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальника ГАИ красноярского Краснотуранска заподозрили в получении взятки
КРАСНОЯРСК, 6 фев – РИА Новости. Начальник Госавтоинспекции Краснотуранска в Красноярском крае задержан по подозрению в получении взятки в виде автомобиля за 4 миллиона рублей и 2 миллионов рублей наличными за содействие в регистрации автомобилей и игнорирование нарушений ПДД руководителем фирмы, сообщает региональный главк СК.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России "Краснотуранский" и директора коммерческой компании. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьей 290 УК РФ "получение взятки в виде денег и иного имущества за попустительство по службе в особо крупном размере", частью 5 статьей 291 "дача взятки должностному лицу в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в период с 2021 по 2025 годы начальник ГИБДД
получил от директора компании, занимающейся перевозкой грузов, автомобиль стоимостью более 4 миллионов рублей, а также деньги в размере более 2 миллионов рублей. За это полицейский обеспечивал беспрепятственное оформление документов на 26 транспортных средств фирмы и закрывал глаза на нарушения правил дорожного движения, допущенные коммерсантом лично, включая вождение в нетрезвом виде.
Оба фигуранта задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, отмечают в региональном главке СК РФ.
В краевом главке МВД России добавили, что сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.