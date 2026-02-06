Начальника ГАИ красноярского Краснотуранска заподозрили в получении взятки

«

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России "Краснотуранский" и директора коммерческой компании. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьей 290 УК РФ "получение взятки в виде денег и иного имущества за попустительство по службе в особо крупном размере", частью 5 статьей 291 "дача взятки должностному лицу в особо крупном размере", - говорится в сообщении.