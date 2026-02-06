Обстановка на месте взрыва в мечети в Исламабаде. Архивное фото

Обстановка на месте взрыва в мечети в Исламабаде

© AP Photo / Anjum Naveed Обстановка на месте взрыва в мечети в Исламабаде

Трое нападавших ворвались в мечеть в Исламабаде и ранили охранника

ИСЛАМАБАД, 6 фев - РИА Новости. Трое нападавших ворвались в мечеть Имам Баргах в Исламабаде перед взрывом и ранили местного охранника, рассказал РИА Новости смотритель этой мечети Ишфак.

"Я находился дома рядом с Имам Барагах, когда услышал звуки выстрелов. Когда прибежал к мечети, обнаружил местного охранника, лежащего на земле с ранением, который сообщил, что трое нападавших ворвались в Имам Барагах", - сказал Ишфак.

По словам смотрителя, во время разговора прогремел сильный взрыв, приведший к большому числу погибших и раненых.