Трое нападавших ворвались в мечеть в Исламабаде и ранили охранника
Трое нападавших ворвались в мечеть в Исламабаде и ранили охранника - РИА Новости, 06.02.2026
Трое нападавших ворвались в мечеть в Исламабаде и ранили охранника
Трое нападавших ворвались в мечеть Имам Баргах в Исламабаде перед взрывом и ранили местного охранника, рассказал РИА Новости смотритель этой мечети Ишфак. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:08:00+03:00
2026-02-06T16:08:00+03:00
2026-02-06T16:08:00+03:00
происшествия
исламабад
исламабад
происшествия, исламабад
Трое нападавших ворвались в мечеть в Исламабаде и ранили охранника
Смотритель Ишфак: трое нападавших ворвались в мечеть в Исламабаде перед взрывом
ИСЛАМАБАД, 6 фев - РИА Новости. Трое нападавших ворвались в мечеть Имам Баргах в Исламабаде перед взрывом и ранили местного охранника, рассказал РИА Новости смотритель этой мечети Ишфак.
"Я находился дома рядом с Имам Барагах, когда услышал звуки выстрелов. Когда прибежал к мечети, обнаружил местного охранника, лежащего на земле с ранением, который сообщил, что трое нападавших ворвались в Имам Барагах", - сказал Ишфак.
По словам смотрителя, во время разговора прогремел сильный взрыв, приведший к большому числу погибших и раненых.
По словам Ишфака, мечеть охранялась местными стражами порядка, а не полицией.