Трое нападавших ворвались в мечеть в Исламабаде и ранили охранника - РИА Новости, 06.02.2026
16:08 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/vzryv-2072728498.html
Трое нападавших ворвались в мечеть в Исламабаде и ранили охранника
Трое нападавших ворвались в мечеть Имам Баргах в Исламабаде перед взрывом и ранили местного охранника, рассказал РИА Новости смотритель этой мечети Ишфак. РИА Новости, 06.02.2026
Трое нападавших ворвались в мечеть в Исламабаде и ранили охранника

Смотритель Ишфак: трое нападавших ворвались в мечеть в Исламабаде перед взрывом

Обстановка на месте взрыва в мечети в Исламабаде
Обстановка на месте взрыва в мечети в Исламабаде
© AP Photo / Anjum Naveed
Обстановка на месте взрыва в мечети в Исламабаде. Архивное фото
ИСЛАМАБАД, 6 фев - РИА Новости. Трое нападавших ворвались в мечеть Имам Баргах в Исламабаде перед взрывом и ранили местного охранника, рассказал РИА Новости смотритель этой мечети Ишфак.
"Я находился дома рядом с Имам Барагах, когда услышал звуки выстрелов. Когда прибежал к мечети, обнаружил местного охранника, лежащего на земле с ранением, который сообщил, что трое нападавших ворвались в Имам Барагах", - сказал Ишфак.
Обстановка на месте взрыва в мечети в Исламабаде. 6 февраля 2026
Число пострадавших при взрыве в мечети в Пакистане возросло минимум до 80
Вчера, 12:57
По словам смотрителя, во время разговора прогремел сильный взрыв, приведший к большому числу погибших и раненых.
По словам Ишфака, мечеть охранялась местными стражами порядка, а не полицией.
Пакистанские солдаты и сотрудники полиции
В Пакистане предотвратили крупный террористический акт
5 января, 22:01
 
