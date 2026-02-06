https://ria.ru/20260206/vzryv-2072671824.html
Число пострадавших при взрыве в мечети в Пакистане возросло минимум до 80
Число пострадавших в результате взрыва в мечети в Исламабаде возросло минимум до 80, еще десять человек погибли, передает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:57:00+03:00
