Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при взрыве в мечети в Пакистане возросло минимум до 80 - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 06.02.2026 (обновлено: 14:49 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/vzryv-2072671824.html
Число пострадавших при взрыве в мечети в Пакистане возросло минимум до 80
Число пострадавших при взрыве в мечети в Пакистане возросло минимум до 80 - РИА Новости, 06.02.2026
Число пострадавших при взрыве в мечети в Пакистане возросло минимум до 80
Число пострадавших в результате взрыва в мечети в Исламабаде возросло минимум до 80, еще десять человек погибли, передает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:57:00+03:00
2026-02-06T14:49:00+03:00
в мире
пакистан
исламабад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072706611_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_d9c77728be23389d745815e3026e8234.jpg
https://ria.ru/20260105/dawn-2066535270.html
пакистан
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072706611_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_ba9f607b400207ea6d3ab2652eb8363e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, исламабад
В мире, Пакистан, Исламабад
Число пострадавших при взрыве в мечети в Пакистане возросло минимум до 80

Число пострадавших при взрыве в мечети в Исламабаде возросло минимум до 80

© REUTERS / SalahuddinОбстановка на месте взрыва в мечети в Исламабаде. 6 февраля 2026
Обстановка на месте взрыва в мечети в Исламабаде. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Salahuddin
Обстановка на месте взрыва в мечети в Исламабаде. 6 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в мечети в Исламабаде возросло минимум до 80, еще десять человек погибли, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Ранее агентство передавало, что в результате взрыва пострадали минимум девять человек.
"Десять человек погибли и более 80 пострадали после того, как взрыв произошел в мечети в Исламабаде", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на правоохранителей.
Пакистанские солдаты и сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Пакистане предотвратили крупный террористический акт
5 января, 22:01
 
В миреПакистанИсламабад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала