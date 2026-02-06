В мечети в столице Пакистана прогремел взрыв

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в одной из мечетей Исламабада во время пятничной молитвы, десятки человек погибли и пострадали, сообщил представитель районной администрации газете Взрыв прогремел в одной из мечетей Исламабада во время пятничной молитвы, десятки человек погибли и пострадали, сообщил представитель районной администрации газете Dawn

"По меньшей мере 31 человек погиб и 169 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети", — сказал он.

При этом официальный представитель полиции Джавад Нака подтвердил гибель 13 человек. Еще от 15 до 20 получили ранения, добавил он.

Взрыв в районе Тарлай устроил террорист-смертник, пишет Times of Islamabad . По словам сотрудников службы безопасности, его остановили охранники на входе в мечеть. Тем не менее взрыв серьезно повредил ворота и выбил стекла в соседних зданиях.

Телеканал Geo, в свою очередь, сообщает, что нападавший был связан с группировкой "Фитна аль-Хаваридж" .

В местной полиции предупредили, что пока слишком рано говорить о характере взрыва — экспертам еще предстоит определить, действительно ли это смертник подорвал себя или же взрывное устройство заложили заранее.