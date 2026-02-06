Рейтинг@Mail.ru
В мечети в столице Пакистана прогремел взрыв
12:40 06.02.2026 (обновлено: 14:11 06.02.2026)
В мечети в столице Пакистана прогремел взрыв
В мечети в столице Пакистана прогремел взрыв
Взрыв прогремел в одной из мечетей Исламабада во время пятничной молитвы, десятки человек погибли и пострадали, сообщил представитель районной администрации
В мечети в столице Пакистана прогремел взрыв

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в одной из мечетей Исламабада во время пятничной молитвы, десятки человек погибли и пострадали, сообщил представитель районной администрации газете Dawn.
"По меньшей мере 31 человек погиб и 169 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети", — сказал он.
При этом официальный представитель полиции Джавад Нака подтвердил гибель 13 человек. Еще от 15 до 20 получили ранения, добавил он.
Взрыв в районе Тарлай устроил террорист-смертник, пишет Times of Islamabad. По словам сотрудников службы безопасности, его остановили охранники на входе в мечеть. Тем не менее взрыв серьезно повредил ворота и выбил стекла в соседних зданиях.
Телеканал Geo, в свою очередь, сообщает, что нападавший был связан с группировкой "Фитна аль-Хаваридж".
В местной полиции предупредили, что пока слишком рано говорить о характере взрыва — экспертам еще предстоит определить, действительно ли это смертник подорвал себя или же взрывное устройство заложили заранее.
На месте происшествия работают спасатели и полицейские.
В Пакистане не менее пяти человек погибли при атаке террориста-смертника
23 января, 22:27
В Пакистане не менее пяти человек погибли при атаке террориста-смертника
23 января, 22:27
 
Пакистан В мире Исламабад
 
 
