В мечети в столице Пакистана прогремел взрыв
В мечети в столице Пакистана прогремел взрыв - РИА Новости, 06.02.2026
В мечети в столице Пакистана прогремел взрыв
Взрыв прогремел в одной из мечетей Исламабада во время пятничной молитвы, десятки человек погибли и пострадали, сообщил представитель районной администрации... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:40:00+03:00
2026-02-06T12:40:00+03:00
2026-02-06T14:11:00+03:00
В мечети в столице Пакистана прогремел взрыв
По меньшей мере 24 человека погибли при взрыве в мечети в Исламабаде
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Взрыв прогремел в одной из мечетей Исламабада во время пятничной молитвы, десятки человек погибли и пострадали, сообщил представитель районной администрации газете Dawn
.
"По меньшей мере 31 человек погиб и 169 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети", — сказал он.
При этом официальный представитель полиции Джавад Нака подтвердил гибель 13 человек. Еще от 15 до 20 получили ранения, добавил он.
Взрыв в районе Тарлай устроил террорист-смертник, пишет Times of Islamabad
. По словам сотрудников службы безопасности, его остановили охранники на входе в мечеть. Тем не менее взрыв серьезно повредил ворота и выбил стекла в соседних зданиях.
Телеканал Geo, в свою очередь, сообщает, что нападавший был связан с группировкой "Фитна аль-Хаваридж".
В местной полиции предупредили, что пока слишком рано говорить о характере взрыва — экспертам еще предстоит определить, действительно ли это смертник подорвал себя или же взрывное устройство заложили заранее.
На месте происшествия работают спасатели и полицейские.