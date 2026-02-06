https://ria.ru/20260206/vzryv-2072595732.html
В Кировограде прогремели взрывы
В Кировограде прогремели взрывы
Взрывы прогремели в украинском Кировограде (украинское название - Кропивницкий), сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.02.2026
В Кировограде на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы