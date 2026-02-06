https://ria.ru/20260206/vvp-2072780537.html
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ВВП России в 2025 году вырос на один процент
