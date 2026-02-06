ВСУ выпустили по Белгороду 12 снарядов в ночь на пятницу

Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы семью беспилотниками, один из которых сбит, по Валуйскому и Корочанскому округам нанесены удары по одному БПЛА, также над округами сбиты и подавлены шесть беспилотников. По словам главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено семь боеприпасов и произведены атаки 29 дронов, 16 из которых перехвачены, один человек погиб и еще один ранен. Над Новооскольским и Прохоровским округами сбиты два беспилотника, по Яковлевскому округу выпущен один боеприпас и совершены атаки четырех БПЛА, три из которых сбиты, уточнил губернатор.