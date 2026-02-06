Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Белгороду 12 снарядов в ночь на пятницу
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 06.02.2026
ВСУ выпустили по Белгороду 12 снарядов в ночь на пятницу
ВСУ выпустили по Белгороду 12 снарядов в ночь на пятницу - РИА Новости, 06.02.2026
ВСУ выпустили по Белгороду 12 снарядов в ночь на пятницу
Двенадцать снарядов было выпущено по Белгороду в ночь на пятницу при ракетном обстреле со стороны Украины, также над городом сбили за прошедшие сутки 10... РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
2026
белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Белгороду 12 снарядов в ночь на пятницу

ВСУ выпустили по Белгороду 12 снарядов при ракетном обстреле в ночь на пятницу

БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Двенадцать снарядов было выпущено по Белгороду в ночь на пятницу при ракетном обстреле со стороны Украины, также над городом сбили за прошедшие сутки 10 беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 46 населенных пунктов в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 28 снарядов и зафиксированы атаки 122 БПЛА, из них 85 сбиты и подавлены. Один человек погиб, девять пострадали. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, семи частных домовладениях, инфраструктурном объекте, трех коммерческих объектах, предприятии, энергетических объектах и 20 транспортных средствах.
"Белгород подвергся ракетному обстрелу, в ходе которого выпущено 12 боеприпасов. Также над городом сбиты 10 беспилотников самолётного типа. Повреждены три автомобиля и энергетическая инфраструктура… В Белгородском округе … выпущено шесть боеприпасов и произведены атаки 32 беспилотников, 28 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Северный при детонации БПЛА на территории коммерческого объекта мужчина получил баротравму", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы семью беспилотниками, один из которых сбит, по Валуйскому и Корочанскому округам нанесены удары по одному БПЛА, также над округами сбиты и подавлены шесть беспилотников. По словам главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено семь боеприпасов и произведены атаки 29 дронов, 16 из которых перехвачены, один человек погиб и еще один ранен. Над Новооскольским и Прохоровским округами сбиты два беспилотника, по Яковлевскому округу выпущен один боеприпас и совершены атаки четырех БПЛА, три из которых сбиты, уточнил губернатор.
"В Шебекинском округе … выпущено два боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 30 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В селе Белянка от удара FPV-дрона по машине пострадал мужчина... В городе Шебекино от детонации дрона ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. В селе Графовка в результате атак дронов на автомобили ранены пять человек", - заявил Гладков.
Губернатор сообщал, что ночью Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ, есть повреждения, восстановительные работы шли всю ночь. Как подчеркнул глава области, обстрел велся по гражданскому Белгороду, где "не было и нет военных объектов".
22 июня 2022, 17:18
 
Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
 
 
