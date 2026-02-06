Рейтинг@Mail.ru
ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/vsu-2072672311.html
ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область
ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 06.02.2026
ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область
ВСУ дважды атаковали Запорожскую область за прошедшие сутки, пострадали два мирных жителя в Каменке-Днепровской, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:59:00+03:00
2026-02-06T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
мирный
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
мирный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2290364fa43c36cfabbfbb8712222fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская область, мирный, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Мирный, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область

ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область, пострадали 2 мирных жителя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ВСУ дважды атаковали Запорожскую область за прошедшие сутки, пострадали два мирных жителя в Каменке-Днепровской, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зарегистрировано два факта целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области. В Каменке-Днепровской во время атаки украинского БПЛА пострадали мужчина 1976 года рождения и женщина 1987 года рождения. Благо госпитализация не понадобилась - пострадавшим оказана помощь, лечение будет амбулаторным", - написал он в Telegram-канале.
Также, по словам Балицкого, в поселке городского типа Мирное беспилотник ударил по неэксплуатируемому зданию, из-за чего произошло возгорание, пожар ликвидирован, о пострадавших не сообщается. Службы работают в штатном режиме, добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьМирныйЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала