ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область
ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 06.02.2026
ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область
ВСУ дважды атаковали Запорожскую область за прошедшие сутки, пострадали два мирных жителя в Каменке-Днепровской, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.02.2026
ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область
ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область, пострадали 2 мирных жителя