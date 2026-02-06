Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле заключили под стражу мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту - РИА Новости, 06.02.2026
11:44 06.02.2026
В Барнауле заключили под стражу мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту
В Барнауле заключили под стражу мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту
В Барнауле заключили под стражу мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту

В Барнауле арестовали мужчину, отправившего ВСУ 24 млн руб в криптовалюте

БАРНАУЛ, 6 фев – РИА Новости. Жителя Алтайского края, собравшего более 24 миллионов рублей и отправившего эти деньги для подразделений ВСУ, заключили под стражу, сообщили в СУСК по региону журналистам.
"Предъявлено обвинение 26-летнему жителю города Барнаула в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). По данным следствия, в апреле 2025 года обвиняемый осуществил сбор денежных средств в размере более 24 миллионов рублей и приобрел на них криптовалюту, которую зачислил на криптокошелек, используемый для финансирования подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря грамотным действиям оперативных сотрудников управления ФСБ России по Алтайскому краю и бойцов регионального управления Росгвардии фигурант был задержан.
"Денежные средства предназначались для совершения на территории Российской Федерации терактов и иных преступлений террористической направленности… По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК.
