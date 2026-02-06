В Барнауле заключили под стражу мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту

«

"Предъявлено обвинение 26-летнему жителю города Барнаула в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). По данным следствия, в апреле 2025 года обвиняемый осуществил сбор денежных средств в размере более 24 миллионов рублей и приобрел на них криптовалюту, которую зачислил на криптокошелек, используемый для финансирования подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.