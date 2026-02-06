Рейтинг@Mail.ru
Военные ВСУ сдались в плен из-за обезвоживания, рассказал пленный - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/vsu-2072595280.html
Военные ВСУ сдались в плен из-за обезвоживания, рассказал пленный
Военные ВСУ сдались в плен из-за обезвоживания, рассказал пленный - РИА Новости, 06.02.2026
Военные ВСУ сдались в плен из-за обезвоживания, рассказал пленный
Солдаты ВСУ сдались в плен на красноармейском направлении из-за обезвоживания, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T05:53:00+03:00
2026-02-06T05:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20260206/spetsoperatsiya-2072593770.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Военные ВСУ сдались в плен из-за обезвоживания, рассказал пленный

РИА Новости: военные ВСУ сдались в плен из-за обезвоживания

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Солдаты ВСУ сдались в плен на красноармейском направлении из-за обезвоживания, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров.
По словам пленного, его группа две недели находилась на фермах, за это время командование один раз передало провизию без воды, сбросив ее с промышленного дрона "Баба яга". Игорь отметил, что в посылке были только сублимированные продукты, которые нужно растворять в воде.
"Мы уже когда пришли в домик, у нас уже ничего не было, ни воды, ничего, ни еды, вообще ничего не было, четыре-пять дней… На утро мой подчиненный "Миня" пошел снега набрать, чтобы хотя бы растопить как-то, хоть чуть-чуть водички попить горячей", - сказал пленный.
Он добавил, что по возвращению подчиненный сообщил, что слышал русские голоса, после чего Дмитров, как командир группы, принял решение сдаться в плен.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала