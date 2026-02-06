https://ria.ru/20260206/vsu-2072595280.html
Военные ВСУ сдались в плен из-за обезвоживания, рассказал пленный
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Солдаты ВСУ сдались в плен на красноармейском направлении из-за обезвоживания, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров.
По словам пленного, его группа две недели находилась на фермах, за это время командование один раз передало провизию без воды, сбросив ее с промышленного дрона "Баба яга". Игорь отметил, что в посылке были только сублимированные продукты, которые нужно растворять в воде.
"Мы уже когда пришли в домик, у нас уже ничего не было, ни воды, ничего, ни еды, вообще ничего не было, четыре-пять дней… На утро мой подчиненный "Миня" пошел снега набрать, чтобы хотя бы растопить как-то, хоть чуть-чуть водички попить горячей", - сказал пленный.
Он добавил, что по возвращению подчиненный сообщил, что слышал русские голоса, после чего Дмитров
, как командир группы, принял решение сдаться в плен.