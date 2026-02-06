Рейтинг@Mail.ru
Украинцы дезертировали из ВСУ в Димитрове на такси, рассказал беженец
06.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 06.02.2026
Украинцы дезертировали из ВСУ в Димитрове на такси, рассказал беженец
Украинцы дезертировали из ВСУ в Димитрове на такси, рассказал беженец - РИА Новости, 06.02.2026
Украинцы дезертировали из ВСУ в Димитрове на такси, рассказал беженец
Украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове, используя службу такси, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова пожелавший остаться неназванным. РИА Новости, 06.02.2026
Украинцы дезертировали из ВСУ в Димитрове на такси, рассказал беженец

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове, используя службу такси, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова пожелавший остаться неназванным.
"Получаю заказ, садится парень, говорит "давай, чтобы без блокпостов" <…> Мы объехали полями, подъезжаем в Димитров и он спрашивает, как купить вещи гражданские. Мы заехали ко мне в гараж, я ему отдал шлепки старые, рубашку, шорты <…> Отвожу его на ж/д. Мы обменялись телефонами, чтобы назад форму забрать. Но он мне так и не позвонил. Я понял, что он ушел в СЗЧ (самовольное оставление части – ред.)", – сказал собеседник агентства.
По его словам, будучи водителем в службе такси, он вместе с коллегами встречал множество подобных случаев, а некоторые украинские военные прямо признавались, что бросают место службы.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Беженец рассказал о мобилизации в Димитрове
04:36
Заголовок открываемого материала