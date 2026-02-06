Украинцы дезертировали из ВСУ в Димитрове на такси, рассказал беженец

"Получаю заказ, садится парень, говорит "давай, чтобы без блокпостов" <…> Мы объехали полями, подъезжаем в Димитров и он спрашивает, как купить вещи гражданские. Мы заехали ко мне в гараж, я ему отдал шлепки старые, рубашку, шорты <…> Отвожу его на ж/д. Мы обменялись телефонами, чтобы назад форму забрать. Но он мне так и не позвонил. Я понял, что он ушел в СЗЧ (самовольное оставление части – ред.)", – сказал собеседник агентства.