В Крыму назвали манипуляцией слова Зеленского о потерях ВСУ - РИА Новости, 06.02.2026
01:51 06.02.2026
В Крыму назвали манипуляцией слова Зеленского о потерях ВСУ
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал манипуляцией слова Владимира Зеленского о потерях ВСУ. РИА Новости, 06.02.2026
республика крым, владимир зеленский
Республика Крым, Владимир Зеленский
© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал манипуляцией слова Владимира Зеленского о потерях ВСУ.
Ранее Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
"Зеленский продолжает манипулировать общественным мнением, оболваненными украинцами. Поэтому и возникает эта цифра — 55 тысяч. Общество на Украине дезориентировано, на организованное сопротивление не способно, поэтому Зеленский может любые цифры называть. А для того, чтобы не обвинили во вранье, он придумал большое количество пропавших без вести, которые потом спокойно перейдут в категорию погибших", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, пока украинские военные числятся в пропавших - не возникнет обязательство по выплатам компенсаций их семьям.
"Аморальность этой позиции сравнима только с наглостью озвученной лжи: так врать мало кто в мире умеет. Но озвучка таких цифр - лишнее подтверждение того, что миром не пахнет. Если потери за четыре года таковы, почему бы и дальше не воевать? Только пусть Запад даст побольше оружия, а главное - грошей. Вот логика Зеленского, который будет вилять и выкручиваться, всячески затягивая конфликт", - сказал глава парламента.
Республика КрымВладимир Зеленский
 
 
