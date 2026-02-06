В Крыму назвали манипуляцией слова Зеленского о потерях ВСУ

Ранее Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.

"Зеленский продолжает манипулировать общественным мнением, оболваненными украинцами. Поэтому и возникает эта цифра — 55 тысяч. Общество на Украине дезориентировано, на организованное сопротивление не способно, поэтому Зеленский может любые цифры называть. А для того, чтобы не обвинили во вранье, он придумал большое количество пропавших без вести, которые потом спокойно перейдут в категорию погибших", - сказал Константинов РИА Новости.