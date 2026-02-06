https://ria.ru/20260206/vsu-2072584028.html
Изолированные в Сумской области части ВСУ едят снег, заявил Алаудинов
Изолированные в Сумской области части ВСУ едят снег, заявил Алаудинов
Изолированные в Сумской области части ВСУ едят снег, заявил Алаудинов
Ряд групп подразделений ВСУ оказались полностью изолированы от поставок еды и боеприпасов в Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат",...
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
КУРСК, 6 фев - РИА Новости. Ряд групп подразделений ВСУ оказались полностью изолированы от поставок еды и боеприпасов в Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Конечно, морозы эти очень серьезно усложняют работу как противника, так и нашу работу, но в то же самое время получается, что мы имеем хорошую возможность для того, чтобы изолировать противника", - сообщил Алаудинов
Он уточнил, что на ряде участков в Сумской области
некоторые группы ВСУ
полностью изолированы от поставок провизии и боеприпасов.
"В одном из радиоперехватов, которые мы делали, противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костёр, да и для оружия у них тоже ничего нет", - пояснил командир "Ахмата".
Он пояснил, что на ряде участков ВСУ не только не могут завезти провизию и боеприпасы, но и вывезти раненых, а также тела ликвидированных солдат.
"Есть у нас некоторые участки, которые мы изолировали, и вот изоляция этих участков, она действительно противника уже оставит в очень тяжёлое положение. На протяжении где-то уже даже больше месяца противник не может вывести ни трехсотых (раненых – ред.), ни обеспечить подвоз еды и воды, и того, что необходимо. То есть, ситуация у них в этом свете очень трагична", - пояснил Алаудинов.