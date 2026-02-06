Изолированные в Сумской области части ВСУ едят снег, заявил Алаудинов

КУРСК, 6 фев - РИА Новости. Ряд групп подразделений ВСУ оказались полностью изолированы от поставок еды и боеприпасов в Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"Конечно, морозы эти очень серьезно усложняют работу как противника, так и нашу работу, но в то же самое время получается, что мы имеем хорошую возможность для того, чтобы изолировать противника", - сообщил Алаудинов

Он уточнил, что на ряде участков в Сумской области некоторые группы ВСУ полностью изолированы от поставок провизии и боеприпасов.

"В одном из радиоперехватов, которые мы делали, противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костёр, да и для оружия у них тоже ничего нет", - пояснил командир "Ахмата".

Он пояснил, что на ряде участков ВСУ не только не могут завезти провизию и боеприпасы, но и вывезти раненых, а также тела ликвидированных солдат.