"Упал в обморок". На что решился стоматолог ради бойцов СВО - РИА Новости, 06.02.2026
Надежные люди
 
08:00 06.02.2026 (обновлено: 08:04 06.02.2026)
"Упал в обморок". На что решился стоматолог ради бойцов СВО
Зубной врач из Подольска Евгений Лосев регулярно выезжает в прифронтовую зону лечить бойцов. Вместе с коллегами в одном из подразделений он организовал...
© Фото предоставлено Евгением ЛосевымЕвгений Лосев за день лечит десятки бойцов
© Фото предоставлено Евгением Лосевым
Евгений Лосев за день лечит десятки бойцов
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Мария Марикян. Зубной врач из Подольска Евгений Лосев регулярно выезжает в прифронтовую зону лечить бойцов. Вместе с коллегами в одном из подразделений он организовал стоматологический кабинет, где ежедневно получают помощь десятки человек. О его инициативе — в материале РИА Новости.

Помощь фронту

"С самого начала спецоперации я ждал повестку. Подходил по всем параметрам, за плечами — Суворовское училище. Но так и не дождался, пришлось самому идти в военкомат. А там — отказ. Вот, мол, люди моей профессии не нужны. Предложили лишь в тыловой госпиталь, но меня это не устроило", — рассказывает врач с 25-летним стажем.
Евгений решил присоединиться к волонтерскому движению и начал доставлять гуманитарную помощь бойцам. "Загружался до отказа и выезжал в свободные от работы дни", — объясняет он.
© Фото предоставлено Евгением ЛосевымЕвгений продолжает развозить гуманитарную помощь
© Фото предоставлено Евгением Лосевым
Евгений продолжает развозить гуманитарную помощь
В одну из таких поездок знакомая попросила помочь родственнику, которого мучила зубная боль. Помимо гуманитарки, Евгений захватил и стоматологические инструменты. Отыскал солдата и лечил его прямо в блиндаже — практически на линии боевого соприкосновения.
"В землянке было темно, спасал налобный фонарь. Посадил бойца на табурет — и за дело. Только закончил, выхожу подышать свежим воздухом, а там еще шесть человек в очередь выстроились", — вспоминает Лосев. Весть о приезде врача разлетелась быстро: на следующее утро собрались уже 30 пациентов с острой болью.
© Фото предоставлено Евгением ЛосевымЕвгений Лосев лечит бойца
© Фото предоставлено Евгением Лосевым
Евгений Лосев лечит бойца

Востребованные специалисты

Тогда же Евгений задумал организовать стоматологический кабинет. Врачи медроты одного из мотострелковых полков поддержали идею, ведь специалистов его профиля на фронте не хватает. По словам Лосева, вдохновил его в том числе стоматолог из Москвы Армен Багдасарян, который тогда уже выезжал в боевые части лечить зубы.
"Посоветовался и с ним. Мы ведь, как выяснилось, оказались очень востребованными специалистами. Решил не медлить и бросил клич среди коллег и однокурсников, — рассказывает Евгений. — Откликнулись многие, за что благодарен. Отправили инструменты, разные приборы, расходные материалы. Даже стоматологическое кресло — пусть не новое, но в хорошем состоянии". Чего не хватило до полного укомплектования, Евгений докупал на свои деньги.
Вкладывается финансово он весомо и все свободное время посвящает подготовке к поездкам. Такие командировки — минимум раз в месяц на несколько дней. "Семья, конечно, переживает, но гордится. Больше всего отец — он у меня бывший военный, именно он и привил мне патриотизм", — признается врач.

"Поразительный случай"

Однажды он принял за сутки во "фронтовой стоматологии" сразу 60 пациентов. "В основном это удаление. В боевых условиях не до лечения, терпят до последнего. Не слышат, плохо видят, с раздутыми от воспаления лицами — доводят до таких осложнений, — говорит Лосев. — Еще и отмахиваются: мол, завтра уже воевать, просят выдернуть зуб, "чтоб не болел". Но у меня и коллег позиция четкая: если есть хоть малейший шанс спасти зуб, обязательно лечим".
© Фото предоставлено Евгением ЛосевымВрач осматривает бойца
© Фото предоставлено Евгением Лосевым
Врач осматривает бойца
Как ни странно, среди боевых, прошедших огонь и воду пациентов немало и тех, кто до дрожи боится приема у стоматолога. "Помню, явился один штурмовик — здоровый, еле в кресло поместился. На вопрос, не переживает ли, шутя бросил: "Не боюсь ни Бога, ни черта". Только я отвернулся за анестезией — а он в обморок. Пришлось реанимировать, — описывает врач один из случаев. — Очнулся, вышел на воздух, а я пока других бойцов пролечил. Смотрит — один выходит, второй, все целые и довольные. Собрался с духом и снова ко мне. Все закончилось успешно. Эти страхи зачастую еще из детства тянутся".
Приходилось купировать и паническую атаку. Бойцу, оказавшемуся на стоматологическом кресле, вдруг померещилось, что у него ранение. "Он до этого получал осколочное. Увидел рядом врачей, и у него что-то в голове переключилось. Хотя ничего не предвещало: он понимал, к кому и зачем пришел", — говорит Лосев.
© Фото предоставлено Евгением ЛосевымЕвгений помогает медикам оказывать помощь раненому
© Фото предоставлено Евгением Лосевым
Евгений помогает медикам оказывать помощь раненому
Иногда бывает и не до стоматологии. Как-то Евгений дежурил на точке медроты во время активных наступлений. Эвакуационные группы вытаскивали с передовой раненых, и он взялся оказывать первую помощь.
"Один из случаев поразил. Поступил штурмовик с ранением в ногу. Осматриваю его, а под карманом бушлата — разбитая иконка, прямо у сердца. Осколок от мины размером с пятирублевку чирканул и отрикошетил в сторону, — рассказывает Лосев. — Медики, кстати, собирают такие артефакты. Один подарили и мне, передам его в музей".
© Фото предоставлено Евгением ЛосевымПосеченная осколками икона
© Фото предоставлено Евгением Лосевым
Посеченная осколками икона

"Необычный позывной"

Спустя с десяток поездок бойцы начали принимать Евгения за своего и искренне удивляться, что он волонтер, а не боевая единица в составе подразделения. Сперва звали просто "доктор Лосев", но затем привязался позывной.
"Один боец, пока шел из соседней части в медроту, забыл, как меня зовут, — рассказывает Евгений. — Дежурному заявил, что ищет врача. Фамилия — то ли Коровин, то ли Оленев. Что-то, говорит, с копытами связано. В итоге заключил: "Нужен Копытник". Дело было ночью, и будили меня, уже окрестив таким вот необычным позывным".
Последовав примеру Лосева, коллеги тоже решили посменно дежурить в стоматологическом кабинете. Выезжают в "прифронт" по графику, практически сменяя друг друга на боевом посту. Каждую неделю там проходят лечение десятки бойцов.
© Фото предоставлено Евгением ЛосевымЕвгений Лосев
© Фото предоставлено Евгением Лосевым
Евгений Лосев
Кроме того, Лосев вместе с напарниками продолжает развозить помощь, в том числе адресно — от семей солдат. Объездил почти всю линию фронта — от Херсонской области до приграничья. В последнее время с активизацией дронов в небе добираться туда все опаснее и сложнее.
Однажды Евгений и его товарищ вынуждены были тормознуть на полпути и пережидать налет дронов в лесополосе. Несколько часов провели в укрытии. К счастью, обошлось — когда стихло, военные вызволили их "по темной". Автомобиль оставили, чтобы не рисковать, забрали уже наутро. С тех пор добровольцы выезжают в полной боевой укладке и с запасом аптечек.
© Фото предоставлено Евгением ЛосевымЕвгений вместе с товарищем, предпринимателем Валерием Войновым
© Фото предоставлено Евгением Лосевым
Евгений вместе с товарищем, предпринимателем Валерием Войновым
"Отдаем себе отчет, что мы всего лишь волонтеры. Случись что, ждать помощи, по сути, не от кого — разбираться нашим семьям придется самостоятельно. Но о плохом стараемся не думать. Считаю своим долгом делать все, что в моих силах, чтобы помочь нашим защитникам".
Пока же доктор собирается в очередную поездку. И призывает неравнодушных мобилизовать все усилия, как он и его коллеги, и не оставаться в стороне.
© Фото предоставлено Евгением ЛосевымВолонтеры вместе с бойцами
© Фото предоставлено Евгением Лосевым
Волонтеры вместе с бойцами
 
