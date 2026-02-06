https://ria.ru/20260206/vozrast-2072729975.html
Врач рассказала, в каком возрасте женщины обращаются к ЭКО
Средний возраст женщин, проходящих процедуру ЭКО в России - 38 лет, заявила директор института репродуктивной медицины Центра Кулакова, доктор медицинских наук, РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Средний возраст женщин, проходящих процедуру ЭКО в России - 38 лет, заявила директор института репродуктивной медицины Центра Кулакова, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Назаренко.
По словам профессора Назаренко, рождение детей сегодня всё чаще откладывается, возраст первых родов приближается к 30 годам.
"Мы видим это особенно ярко на примере больных, обращающихся к ЭКО. По нашим данным, средний возраст - 38 лет неуклонно растет, и уже 40% женщин в возрасте старше 40 лет. Естественно, они имеют гинекологическую и соматическую патологию, имеют сочетанные факторы бесплодия", - сказала Назаренко на пресс-конференции в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова" Минздрава России
.
Она также отметила, что частота наступления беременности прогрессивно снижается в зависимости от возраста пациентки.