Врач рассказала, в каком возрасте женщины обращаются к ЭКО

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Средний возраст женщин, проходящих процедуру ЭКО в России - 38 лет, заявила директор института репродуктивной медицины Центра Кулакова, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Назаренко.

По словам профессора Назаренко, рождение детей сегодня всё чаще откладывается, возраст первых родов приближается к 30 годам.