Врач рассказала, в каком возрасте женщины обращаются к ЭКО - РИА Новости, 06.02.2026
16:15 06.02.2026
Врач рассказала, в каком возрасте женщины обращаются к ЭКО
Врач рассказала, в каком возрасте женщины обращаются к ЭКО
общество, россия, эко
Общество, Россия, ЭКО
Врач рассказала, в каком возрасте женщины обращаются к ЭКО

Врач Назаренко: средний возраст женщин, проходящих ЭКО, составляет 38 лет

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Средний возраст женщин, проходящих процедуру ЭКО в России - 38 лет, заявила директор института репродуктивной медицины Центра Кулакова, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Назаренко.
По словам профессора Назаренко, рождение детей сегодня всё чаще откладывается, возраст первых родов приближается к 30 годам.
"Мы видим это особенно ярко на примере больных, обращающихся к ЭКО. По нашим данным, средний возраст - 38 лет неуклонно растет, и уже 40% женщин в возрасте старше 40 лет. Естественно, они имеют гинекологическую и соматическую патологию, имеют сочетанные факторы бесплодия", - сказала Назаренко на пресс-конференции в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова" Минздрава России.
Она также отметила, что частота наступления беременности прогрессивно снижается в зависимости от возраста пациентки.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Минздраве рассказали о новом порядке оказания медпомощи беременным
26 января, 11:29
 
ОбществоРоссияЭКО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
