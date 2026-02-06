https://ria.ru/20260206/vostok-2072734612.html
Синоптик предупредила об опасных явлениях на Дальнем Востоке в выходные
Синоптик предупредила об опасных явлениях на Дальнем Востоке в выходные - РИА Новости, 06.02.2026
Синоптик предупредила об опасных явлениях на Дальнем Востоке в выходные
Снег, метель и штормовой ветер ожидаются в ряде регионов Дальнего Востока в выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:41:00+03:00
2026-02-06T16:41:00+03:00
2026-02-06T16:53:00+03:00
дальний восток
россия
сахалин
марина макарова
гидрометцентр
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760736296_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_01e581d12566874e51798eee3ab11404.jpg
https://ria.ru/20260206/vesna-2072591660.html
дальний восток
россия
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760736296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f979b24034d1f863488c87bee5c89e4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, россия, сахалин, марина макарова, гидрометцентр, новый год, общество
Дальний Восток, Россия, Сахалин, Марина Макарова, Гидрометцентр, Новый год, Общество
Синоптик предупредила об опасных явлениях на Дальнем Востоке в выходные
Макарова: на Дальнем Востоке в выходные ожидаются метель и штормовой ветер