Синоптик предупредила об опасных явлениях на Дальнем Востоке в выходные
16:41 06.02.2026 (обновлено: 16:53 06.02.2026)
Синоптик предупредила об опасных явлениях на Дальнем Востоке в выходные
дальний восток
россия
сахалин
марина макарова
гидрометцентр
новый год
общество
дальний восток, россия, сахалин, марина макарова, гидрометцентр, новый год, общество
Дальний Восток, Россия, Сахалин, Марина Макарова, Гидрометцентр, Новый год, Общество
Синоптик предупредила об опасных явлениях на Дальнем Востоке в выходные

© РИА Новости / Виталий Аньков
Памятник В. И. Ленину на Привокзальной площади во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Памятник В. И. Ленину на Привокзальной площади во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Снег, метель и штормовой ветер ожидаются в ряде регионов Дальнего Востока в выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Дальний Восток будет подвержен влиянию циклонов, это будут осадки, местами сильные, и ветер будет штормовой силы. Ураганных значений я здесь не вижу, но штормовой ветер будет, где-то 25 метров в секунду. Седьмого числа у нас на Сахалине снег и ветер до 23 метров в секунду, в горах лавинная опасность. На Курильских островах снег, на севере сильный ветер до 25 метров в секунду. В Приморском крае, выходные - снег, метель, ветер на побережье 20-25 метров в секунду. На юге Камчатки, выходные - сильный снег, метель и ветер 19-24 метра в секунду", – сказала Макарова.
Она добавила, что температура в Якутии ночью составит минус 32, минус 37 градусов, днем - минус 24, минус 29 градусов, что теплее нормы на 8-9 градусов.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна
Дальний ВостокРоссияСахалинМарина МакароваГидрометцентрНовый годОбщество
 
 
