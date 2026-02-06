Синоптик предупредила об опасных явлениях на Дальнем Востоке в выходные

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Снег, метель и штормовой ветер ожидаются в ряде регионов Дальнего Востока в выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она добавила, что температура в Якутии ночью составит минус 32, минус 37 градусов, днем - минус 24, минус 29 градусов, что теплее нормы на 8-9 градусов.