ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих и три танка в зоне действий группировки войск "Восток", сообщило министерство обороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2545 военнослужащих, три танка, 36 боевых бронированных машин, 96 автомобилей и шесть артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.

За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ , бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, добавили в Минобороны России