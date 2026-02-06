https://ria.ru/20260206/vostok-2072649875.html
ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих и три танка в зоне действий группировки войск "Восток", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.02.2026
россия
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих и три танка в зоне действий группировки войск "Восток", сообщило министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2545 военнослужащих, три танка, 36 боевых бронированных машин, 96 автомобилей и шесть артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ
, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, добавили в Минобороны России
.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Староукраинка, Петровка и Придорожное Запорожской области", - отметили в министерстве обороны России.