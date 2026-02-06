Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 06.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 06.02.2026 (обновлено: 12:20 06.02.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих и три танка в зоне действий группировки войск "Восток", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих и три танка в зоне действий группировки войск "Восток", сообщило министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2545 военнослужащих, три танка, 36 боевых бронированных машин, 96 автомобилей и шесть артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, добавили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Староукраинка, Петровка и Придорожное Запорожской области", - отметили в министерстве обороны России.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
