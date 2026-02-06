Суд по делу экс-депутата Вороновского продолжится 9 февраля

СОЧИ, 6 фев - РИА Новости. Судебное заседание в Центральном районном суде Сочи по делу об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и других лиц по иску Генеральной прокуратуры РФ продолжится 9 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
В четверг Центральный районный суд Сочи приступил к рассмотрению данного иска по существу, в пятницу рассмотрение было продолжено после перерыва.
"Суд объявляет перерыв до 9 февраля", - заявил судья.
Согласно исковым материалам, Вороновский распределял бюджетные средства на строительно-дорожные работы по своему усмотрению, а к своему замыслу привлекал подконтрольных лиц. Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.