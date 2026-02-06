Суд по делу экс-депутата Вороновского продолжится 9 февраля

СОЧИ, 6 фев - РИА Новости. Судебное заседание в Центральном районном суде Сочи по делу об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и других лиц по иску Генеральной прокуратуры РФ продолжится 9 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.