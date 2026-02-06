Губернатор Подмосковья войдет в состав комиссии при президенте по ИИ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области, глава комиссии Госсовета РФ "Экономика данных" Андрей Воробьев войдет в состав формирующейся комиссии при президенте РФ по искусственному интеллекту, сообщил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

Ранее Путин поручил представить предложения о формировании межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, а также подготовить национальный план их внедрения в экономику.