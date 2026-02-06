Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Подмосковья войдет в состав комиссии при президенте по ИИ
18:54 06.02.2026
Губернатор Подмосковья войдет в состав комиссии при президенте по ИИ
Губернатор Подмосковья войдет в состав комиссии при президенте по ИИ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области, глава комиссии Госсовета РФ "Экономика данных" Андрей Воробьев войдет в состав формирующейся комиссии при президенте РФ по искусственному интеллекту, сообщил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
Дюмин в пятницу принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экономика данных". В своем выступлении он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в России будет создана Комиссия по вопросам развития искусственного интеллекта.
"Возрастает роль и значимость комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных". Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, который ее возглавляет, войдет в состав Комиссии при президенте", - сказал он.
Ранее Путин поручил представить предложения о формировании межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, а также подготовить национальный план их внедрения в экономику.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах
Вчера, 04:07
 
