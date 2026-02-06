Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как полярники восполняют недостаток витаминов
01:48 06.02.2026
Врач рассказал, как полярники восполняют недостаток витаминов
Врач рассказал, как полярники восполняют недостаток витаминов - РИА Новости, 06.02.2026
Врач рассказал, как полярники восполняют недостаток витаминов
Недостаток витаминов в условиях полярной ночи у работающих на ледостойкой платформе "Северный полюс-42" в Арктике восполняется за счет включения в рацион... РИА Новости, 06.02.2026
общество, арктика, андрей лебедев
Общество, Арктика, Андрей Лебедев
Врач рассказал, как полярники восполняют недостаток витаминов

РИА Новости: недостаток витаминов полярники восполняют орехами и печенью трески

© Фото : Pexels/Karolina GrabowskaГрецкие орехи
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Pexels/Karolina Grabowska
Грецкие орехи. Архивное фото
МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Недостаток витаминов в условиях полярной ночи у работающих на ледостойкой платформе "Северный полюс-42" в Арктике восполняется за счет включения в рацион орехов, печени трески и мяса, рассказал РИА Новости врач дрейфующей станции Андрей Лебедев.
"В основном мы сталкиваемся с дефицитом витаминов D, C и группы В. Их недостаток приводит к нарушениям сна, вымыванию кальция из организма. Недостаток витаминов восполняется качественным питанием. В рационе полярников всегда присутствуют грецкие орехи, печень трески, качественные жиры и мясо", - сказал Лебедев.
По словам врача, в полярную ночь многое зависит от индивидуальных особенностей каждого организма – стрессоустойчивости, возраста, пола и нервно-психического статуса. Поэтому в экспедициях всегда есть врач, который помогает решать вопросы, связанные со здоровьем. При необходимости полярникам назначают витамины. Кроме того, на научно-экспедиционном судне "Северный полюс" также есть солярий.
ОбществоАрктикаАндрей Лебедев
 
 
