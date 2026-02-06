Врач рассказал, как полярники восполняют недостаток витаминов

МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Недостаток витаминов в условиях полярной ночи у работающих на ледостойкой платформе "Северный полюс-42" в Арктике восполняется за счет включения в рацион орехов, печени трески и мяса, рассказал РИА Новости врач дрейфующей станции Андрей Лебедев.

По словам врача, в полярную ночь многое зависит от индивидуальных особенностей каждого организма – стрессоустойчивости, возраста, пола и нервно-психического статуса. Поэтому в экспедициях всегда есть врач, который помогает решать вопросы, связанные со здоровьем. При необходимости полярникам назначают витамины. Кроме того, на научно-экспедиционном судне "Северный полюс" также есть солярий.