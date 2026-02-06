Рейтинг@Mail.ru
Видео с Такаити "взорвало" YouTube, обогнав по популярности айдол-хиты - РИА Новости, 06.02.2026
07:46 06.02.2026
Видео с Такаити "взорвало" YouTube, обогнав по популярности айдол-хиты
Видео с Такаити "взорвало" YouTube, обогнав по популярности айдол-хиты - РИА Новости, 06.02.2026
Видео с Такаити "взорвало" YouTube, обогнав по популярности айдол-хиты
Видеоролик премьер-министра Японии Санаэ Такаити стал настоящим феноменом в японском сегменте YouTube, набрав всего за девять дней более 100 миллионов... РИА Новости, 06.02.2026
япония
Видео с Такаити "взорвало" YouTube, обогнав по популярности айдол-хиты

Видео премьера Японии Такаити на YouTube обогнало по популярности айдол-хиты

© AP Photo / Eugene HoshikoСанаэ Такаити
Санаэ Такаити
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 6 фев — РИА Новости. Видеоролик премьер-министра Японии Санаэ Такаити стал настоящим феноменом в японском сегменте YouTube, набрав всего за девять дней более 100 миллионов просмотров и фактически обогнав вирусные клипы японских айдол-групп и поп-исполнителей, выяснили РИА Новости, проанализировав статистику канала правящей Либерально-демократической партии.
Так, 30-секундный ролик под названием "Послание председателя Такаити: сделаем Японский архипелаг сильным и процветающим" был размещён 26 января, накануне официального старта кампании перед выборами в нижнюю палату парламента 8 февраля. В нём глава правительства под ритмичный аккомпанемент барабанов говорит о необходимости перемен и "решительных шагов ради будущего страны".
Флаг Японии
Россия озабочена риторикой Японии, заявил Рябков
3 февраля, 11:19
3 февраля, 11:19
Уже 2 февраля число просмотров видеопослания превысило 74 миллиона, 3 февраля — 90 миллионов, а днём 4 февраля видео преодолело рубеж в 100 миллионов. По состоянию на утро 6 февраля число просмотров составляет 130,43 миллиона.
Для сравнения, видео от партии "Сансэйто", которая делает большой упор на собственное продвижение в социальных сетях, за это же время набрало чуть более 48 миллионов просмотров. Оппозиционный блок же - созданный недавно "Альянс центристских реформ" - и вовсе собрал около одного миллиона просмотров.
Канал ЛДП существует с 2007 года, но ни одно из опубликованных ранее там видео не приближалось к подобным показателям.
Резкий рост просмотров вызвал волну обсуждений в японском сегменте соцсетей. Так, некоторые пользователи предположили, что продвижение ролика могло сопровождаться крупными рекламными бюджетами, невзирая на то, что платная онлайн-агитация в Японии запрещена законом. В самой партии эту статистику не комментировали.
Примечательно, что видео Такаити обогнало даже вирусные клипы айдол-исполнителей. В частности, клип музыкального дуэта Yoasobi на песню "Idol" достиг отметки в 100 миллионов просмотров за 36 дней. В японских СМИ тогда отмечали, что подобная скорость является "легендарным результатом". А клип на песню "Iris Out" исполнителя Кэнси Ёнэдзу, которая долгое время была лидером чартов, добралась до той же отметки за 73 дня.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Трамп заявил, что 19 марта примет в Белом доме премьера Японии
Вчера, 20:58
Вчера, 20:58
 
В миреЯпонияСанаэ ТакаитиYouTube
 
 
