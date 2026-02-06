Видео с Такаити "взорвало" YouTube, обогнав по популярности айдол-хиты

ТОКИО, 6 фев — РИА Новости. Видеоролик премьер-министра Японии Санаэ Такаити Видеоролик премьер-министра Японии Санаэ Такаити стал настоящим феноменом в японском сегменте YouTube, набрав всего за девять дней более 100 миллионов просмотров и фактически обогнав вирусные клипы японских айдол-групп и поп-исполнителей, выяснили РИА Новости, проанализировав статистику канала правящей Либерально-демократической партии.

Так, 30-секундный ролик под названием "Послание председателя Такаити: сделаем Японский архипелаг сильным и процветающим" был размещён 26 января, накануне официального старта кампании перед выборами в нижнюю палату парламента 8 февраля. В нём глава правительства под ритмичный аккомпанемент барабанов говорит о необходимости перемен и "решительных шагов ради будущего страны".

Уже 2 февраля число просмотров видеопослания превысило 74 миллиона, 3 февраля — 90 миллионов, а днём 4 февраля видео преодолело рубеж в 100 миллионов. По состоянию на утро 6 февраля число просмотров составляет 130,43 миллиона.

Для сравнения, видео от партии "Сансэйто", которая делает большой упор на собственное продвижение в социальных сетях, за это же время набрало чуть более 48 миллионов просмотров. Оппозиционный блок же - созданный недавно "Альянс центристских реформ" - и вовсе собрал около одного миллиона просмотров.

Канал ЛДП существует с 2007 года, но ни одно из опубликованных ранее там видео не приближалось к подобным показателям.

Резкий рост просмотров вызвал волну обсуждений в японском сегменте соцсетей. Так, некоторые пользователи предположили, что продвижение ролика могло сопровождаться крупными рекламными бюджетами, невзирая на то, что платная онлайн-агитация в Японии запрещена законом. В самой партии эту статистику не комментировали.