В США заявили о росте добычи нефти в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1 миллион баррелей в сутки, увеличившись на сотни тысяч баррелей в день в 2026 году и продолжив рост в дальнейшем, утверждает глава минэнерго США Крис Райт.