В США заявили о росте добычи нефти в Венесуэле - РИА Новости, 06.02.2026
23:19 06.02.2026
В США заявили о росте добычи нефти в Венесуэле
Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1 миллион баррелей в сутки, увеличившись на сотни тысяч баррелей в день в 2026 году и продолжив рост в дальнейшем,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T23:19:00+03:00
2026-02-06T23:19:00+03:00
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1 миллион баррелей в сутки, увеличившись на сотни тысяч баррелей в день в 2026 году и продолжив рост в дальнейшем, утверждает глава минэнерго США Крис Райт.
"Безусловно. Думаю, в этом году вы увидите рост добычи (нефти – ред.) в Венесуэле на несколько сотен тысяч баррелей в сутки… Мы можем увидеть значительный рост добычи нефти в Венесуэле в ближайшие несколько лет", - сказал Райт, отвечая на вопрос, сможет ли добыча нефти в Венесуэле превысить 1 миллион баррелей в сутки уже в этом году.
Райт также отметил, что США якобы способны кардинально изменить поведение Венесуэлы к лучшему, не прибегая к вводу американских войск, а используя инструменты энергетики и торговли.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что запасы нефти США и Венесуэлы составляют 68% от всего мирового объема.
Трамп также заявлял ранее, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
