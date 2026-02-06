Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил достижимый максимум добычи нефти в Венесуэле - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/venesuela-2072626019.html
Эксперт оценил достижимый максимум добычи нефти в Венесуэле
Эксперт оценил достижимый максимум добычи нефти в Венесуэле - РИА Новости, 06.02.2026
Эксперт оценил достижимый максимум добычи нефти в Венесуэле
Потенциально достижимый максимум добычи нефти для Венесуэлы - это порядка 3-3,5 миллиона баррелей в сутки; потребуется порядка 15 лет и 150-200 миллиардов... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:47:00+03:00
2026-02-06T10:47:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
chevron
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
https://ria.ru/20260205/rossija-2072365075.html
https://ria.ru/20260203/venesuela-2071920436.html
https://ria.ru/20260202/tramp-2071612489.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, chevron
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Chevron
Эксперт оценил достижимый максимум добычи нефти в Венесуэле

Аналитик Белогорьев: Венесуэле нужно 15 лет для выхода на максимум добычи нефти

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Потенциально достижимый максимум добычи нефти для Венесуэлы - это порядка 3-3,5 миллиона баррелей в сутки; потребуется порядка 15 лет и 150-200 миллиардов долларов, чтобы выйти на такой уровень, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Ее потенциально достижимый максимум – 3,0-3,5 миллиона баррелей в сутки. На таком уровне она была в 1990-е годы", - сказал аналитик, говоря о нефтедобыче в Венесуэле.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию
5 февраля, 08:24
Белогорьев отметил, что на последнем пике 2012-2015 годов добыча нефти в стране достигала 2,6-2,8 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году, до декабрьского спада, Венесуэла, по собственным данным, восстановила добычу до 1,14 миллиона баррелей в сутки. По международным оценкам, она осталась в пределах 1 миллиона, но это все равно лучший показатель с начала 2019 года.
"Чтобы выйти на уровень выше 3 миллионов баррелей в сутки, потребуется около 15 лет, если начать масштабные инвестиции сегодня, на 2 миллиона баррелей в сутки можно выйти в течение пяти лет", - добавил аналитик.
По его словам, предельно ожидаемый рост добычи в 2026-2027 годах может составить до 1,3-1,5 миллиона баррелей в сутки.
"Отрасль находится в тяжелом состоянии: нужны не только большие деньги, но и технологии, масштабное обновление основных фондов, в том числе самой базовой инфраструктуры, и восстановление утраченного кадрового потенциала. Чтобы выйти на добычу выше 3 миллионов баррелей в сутки, потребуется порядка 150-200 миллиардов долларов, но это пока очень приблизительные оценки", - сказал также Белогорьев.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Родригес объявила об очередной перестановке в правительстве Венесуэлы
3 февраля, 13:12
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы.
Хотя, в целом, американские компании могут обеспечить такой объем инвестиций, сейчас они этого не хотят, отметил Белогорьев. Кроме Chevron, которая единственная никогда по-настоящему не уходила из страны, все остальные крайне осторожны в отношении Венесуэлы и ждут серьезных политических гарантий от своего правительства, добавил он.
Кроме того, текущая ценовая конъюнктура на мировом рынке не способствует инвестициям в столь рискованные проекты, поэтому вряд ли стоит ожидать серьезных инвестиционных решений в 2026 году, заключил аналитик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы
2 февраля, 04:35
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампChevron
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала