Британия сняла санкции с экс-зампредседателя Совкомбанка Панферова
Великобритания сняла санкции с бывшего заместителя председателя правления Совкомбанка Алексея Панферова, сообщает британский минфин. РИА Новости, 06.02.2026
