Рейтинг@Mail.ru
Британия сняла санкции с экс-зампредседателя Совкомбанка Панферова - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/velikobritanija-2072733274.html
Британия сняла санкции с экс-зампредседателя Совкомбанка Панферова
Британия сняла санкции с экс-зампредседателя Совкомбанка Панферова - РИА Новости, 06.02.2026
Британия сняла санкции с экс-зампредседателя Совкомбанка Панферова
Великобритания сняла санкции с бывшего заместителя председателя правления Совкомбанка Алексея Панферова, сообщает британский минфин. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:34:00+03:00
2026-02-06T16:34:00+03:00
в мире
великобритания
сша
совкомбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20250922/sanktsii-2043552998.html
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, совкомбанк
В мире, Великобритания, США, Совкомбанк
Британия сняла санкции с экс-зампредседателя Совкомбанка Панферова

Великобритания сняла санкции с экс-зампредседателя Совкомбанка Алексея Панферова

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. Великобритания сняла санкции с бывшего заместителя председателя правления Совкомбанка Алексея Панферова, сообщает британский минфин.
Причины снятия санкций не уточняются. Великобритания ввела санкции против Панферова в 2022 году.
Топ-менеджер также находился под санкциями США, однако в июле 2024 года был исключен из списка.
Панферов был членом наблюдательного совета Совкомбанка с 2015 по 2018 год, в должности заместителя председателя правления банка находился в 2017-2022 годах.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Британия сняла санкции с дочери Евтушенкова
22 сентября 2025, 16:02
 
В миреВеликобританияСШАСовкомбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала