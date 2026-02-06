https://ria.ru/20260206/uslugi-2072637987.html
ЦБ сообщил о снижении числа жалоб на навязывание услуг при кредитовании
ЦБ сообщил о снижении числа жалоб на навязывание услуг при кредитовании
Число жалоб граждан на навязывание услуг в потребительском кредитовании по итогам прошлого года снизилось более чем на 30%, сообщил Банк России. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:32:00+03:00
2026-02-06T11:32:00+03:00
2026-02-06T11:46:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
ЦБ сообщил о снижении числа жалоб на навязывание услуг при кредитовании
ЦБ: число жалоб на навязывание услуг при кредитовании снизилось на 30%