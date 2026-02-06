Рейтинг@Mail.ru
ЦБ сообщил о снижении числа жалоб на навязывание услуг при кредитовании - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 06.02.2026 (обновлено: 11:46 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/uslugi-2072637987.html
ЦБ сообщил о снижении числа жалоб на навязывание услуг при кредитовании
ЦБ сообщил о снижении числа жалоб на навязывание услуг при кредитовании - РИА Новости, 06.02.2026
ЦБ сообщил о снижении числа жалоб на навязывание услуг при кредитовании
Число жалоб граждан на навязывание услуг в потребительском кредитовании по итогам прошлого года снизилось более чем на 30%, сообщил Банк России. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:32:00+03:00
2026-02-06T11:46:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20260205/tsb-2072340002.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия
ЦБ сообщил о снижении числа жалоб на навязывание услуг при кредитовании

ЦБ: число жалоб на навязывание услуг при кредитовании снизилось на 30%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число жалоб граждан на навязывание услуг в потребительском кредитовании по итогам прошлого года снизилось более чем на 30%, сообщил Банк России.
"Число жалоб на навязывание услуг в потребительском кредитовании снизилось более чем на 30%", - говорится в релизе Банка России.
Также отмечается, что надзорные меры регулятора позволили сохранить тенденцию к снижению таких жалоб, и если в потребительском кредитовании их стало меньше на 31%, то при кредитовании приобретения автомобилей – на 65%.
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
ЦБ до апреля будет маленькими шагами снижать ключевую ставку, считает Шохин
5 февраля, 00:24
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала