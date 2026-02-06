В Курской области госпитализировали вернувшегося с Украины жителя

https://ria.ru/20260206/ukraina-2072811120.html
КУРСК, 6 фев - РИА Новости. Один из вернувшихся с Украины жителей Курской области госпитализирован в связи с рядом выявленных заболеваний, ему оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Один из возвращённых накануне с территории Украины
курян сегодня госпитализирован: врачи настояли на его направлении в Курскую областную клиническую больницу в связи с целым рядом выявленных проблем со здоровьем", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале
.
По словам главы региона, 26-летнего парня год назад вывезли в Сумскую область
под предлогом лечения, которого за это время он так и не получил.
"Прошлой зимой осколками от снаряда ему пробило руку и раздробило кости — в результате у него неправильно сросшийся перелом плечевой кости и вообще не сросся перелом локтевой кости. Врачи также диагностировали ряд нарушений от полученной закрытой черепно-мозговой травмы", - добавил он.
Он уточнил, что мужчине оказывают в больнице необходимую помощь.
"Из НМИЦ хирургии имени Вишневского приехал профессор — завтра медики будут принимать решение об организации лечения и последующей реабилитации", - сообщил губернатор.
Он добавил, что приобретённые в украинском плену заболевания диагностированы и у двоих других граждан.
"Конечно, это не удивительно — на их долю выпали испытания, которых врагу не пожелать. Бесчеловечность нацистов не знает предела. Всякий раз ужасаюсь, когда слышу истории наших людей, возвращённых с территории Украины. Они жалуются на отсутствие лечения, плохое питание, и зачастую — нечеловеческие условия содержания", - сообщил Хинштейн.