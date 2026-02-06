Рейтинг@Mail.ru
Украина готовится к следующим трехсторонним встречам, заявил Зеленский - РИА Новости, 06.02.2026
21:26 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ukraina-2072804675.html
Украина готовится к следующим трехсторонним встречам, заявил Зеленский
в мире
украина
россия
владимир зеленский
мирный план сша по украине
сша
абу-даби
украина
россия
сша
абу-даби
в мире, украина, россия, владимир зеленский, мирный план сша по украине, сша, абу-даби
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовится к следующим трехсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби.
Ранее он рассказал, что ждет от украинской делегации доклад по "чувствительным" аспектам переговоров в Абу-Даби.
"Мы готовимся к следующим встречам, трехсторонним. Завтра же мы будем говорить с европейскими партнерами", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную, и пообещал, что она будет продолжена.
Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Пора капитулировать". Слова Рютте об Украине поразили пользователей Сети
Вчера, 21:20
 
