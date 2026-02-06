Рейтинг@Mail.ru
В Ровно машины заблокировали автобус ТЦК и помогли сбежать мобилизованным
19:52 06.02.2026
В Ровно машины заблокировали автобус ТЦК и помогли сбежать мобилизованным
Два гражданских автомобиля в Ровно на Украине перекрыли дорогу автобусу сотрудников военкомата и помогли сбежать мобилизованным, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.02.2026
в мире
украина
ровно
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
украина
ровно
в мире, украина, ровно, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ровно, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины
Жители Ровно заблокировали автобус ТЦК с мобилизованными и помогли им убежать
Жители Ровно заблокировали автобус ТЦК с мобилизованными и помогли им убежать - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Жители Ровно заблокировали автобус ТЦК с мобилизованными и помогли им убежать
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Два гражданских автомобиля в Ровно на Украине перекрыли дорогу автобусу сотрудников военкомата и помогли сбежать мобилизованным, сообщает издание "Страна.ua".
Ровно два гражданских автомобиля заблокировали автобус ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) с мобилизованными и помогли им убежать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В ТЦК во Львовской области убили мобилизованного
5 февраля, 23:46
В ТЦК во Львовской области убили мобилизованного
5 февраля, 23:46
По данным издания, местный военкомат подтвердил, что инцидент произошел в пятницу.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
На Украине выросло число случаев сопротивления сотрудникам военкоматов
2 февраля, 16:25
На Украине выросло число случаев сопротивления сотрудникам военкоматов
2 февраля, 16:25
 
В миреУкраинаРовноДмитрий ЛубинецВооруженные силы Украины
 
 
