На Украине чиновник закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Начальник службы связи одной из воинских частей в Черниговской области на Украине закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций на сумму 18,6 тысячи долларов, ему предъявлено обвинение, сообщает в четверг Государственное бюро расследований (ГБР).

"Работники ГБР совместно с СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) сообщили о подозрении начальнику службы связи одной из воинских частей, дислоцированных в Черниговской области . Он небрежно отнесся к выполнению служебных обязанностей и закупил радиостанции на почти 800 тысяч гривен (18,6 тысячи долларов – ред.), непригодные для выполнения боевых задач. С октября по декабрь 2024 года чиновник при закупке портативных радиостанций у частного поставщика не обеспечил должной проверки их технических и качественных характеристик", - говорится в сообщении , опубликованном на сайте ГБР.

Утверждается, что воинская часть таким образом получила 20 радиостанций, которые не соответствуют установленным требованиям, не имеют необходимого уровня защиты.