https://ria.ru/20260206/ukraina-2072779550.html
На Украине чиновник закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций
На Украине чиновник закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций - РИА Новости, 06.02.2026
На Украине чиновник закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций
Начальник службы связи одной из воинских частей в Черниговской области на Украине закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций на сумму 18,6 тысячи долларов, ему РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:51:00+03:00
2026-02-06T18:51:00+03:00
2026-02-06T18:51:00+03:00
в мире
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072227144_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_857178951c379658bcea18dff204abac.jpg
https://ria.ru/20260206/konflikt-2072759289.html
черниговская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072227144_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_885f2ee9ed02c48007ce321193a1009d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине чиновник закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций
На Украине чиновник воинской части закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Начальник службы связи одной из воинских частей в Черниговской области на Украине закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций на сумму 18,6 тысячи долларов, ему предъявлено обвинение, сообщает в четверг Государственное бюро расследований (ГБР).
"Работники ГБР совместно с СБУ
(Служба безопасности Украины
– ред.) сообщили о подозрении начальнику службы связи одной из воинских частей, дислоцированных в Черниговской области
. Он небрежно отнесся к выполнению служебных обязанностей и закупил радиостанции на почти 800 тысяч гривен (18,6 тысячи долларов – ред.), непригодные для выполнения боевых задач. С октября по декабрь 2024 года чиновник при закупке портативных радиостанций у частного поставщика не обеспечил должной проверки их технических и качественных характеристик", - говорится в сообщении
, опубликованном на сайте ГБР.
Утверждается, что воинская часть таким образом получила 20 радиостанций, которые не соответствуют установленным требованиям, не имеют необходимого уровня защиты.
Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения". Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.