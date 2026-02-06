Рейтинг@Mail.ru
На Украине чиновник закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ukraina-2072779550.html
На Украине чиновник закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций
На Украине чиновник закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций - РИА Новости, 06.02.2026
На Украине чиновник закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций
Начальник службы связи одной из воинских частей в Черниговской области на Украине закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций на сумму 18,6 тысячи долларов, ему РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:51:00+03:00
2026-02-06T18:51:00+03:00
в мире
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072227144_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_857178951c379658bcea18dff204abac.jpg
https://ria.ru/20260206/konflikt-2072759289.html
черниговская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072227144_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_885f2ee9ed02c48007ce321193a1009d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черниговская область, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине чиновник закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций

На Украине чиновник воинской части закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Начальник службы связи одной из воинских частей в Черниговской области на Украине закупил для ВСУ 20 непригодных радиостанций на сумму 18,6 тысячи долларов, ему предъявлено обвинение, сообщает в четверг Государственное бюро расследований (ГБР).
"Работники ГБР совместно с СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) сообщили о подозрении начальнику службы связи одной из воинских частей, дислоцированных в Черниговской области. Он небрежно отнесся к выполнению служебных обязанностей и закупил радиостанции на почти 800 тысяч гривен (18,6 тысячи долларов – ред.), непригодные для выполнения боевых задач. С октября по декабрь 2024 года чиновник при закупке портативных радиостанций у частного поставщика не обеспечил должной проверки их технических и качественных характеристик", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.
Утверждается, что воинская часть таким образом получила 20 радиостанций, которые не соответствуют установленным требованиям, не имеют необходимого уровня защиты.
Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения". Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Ключевой момент". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 17:39
 
В миреЧерниговская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала