Крымский журналист прокомментировал вынесенный ему приговор на Украине
17:49 06.02.2026
Крымский журналист прокомментировал вынесенный ему приговор на Украине
Крымский журналист прокомментировал вынесенный ему приговор на Украине
Крымский журналист прокомментировал вынесенный ему приговор на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Политический обозреватель телерадиокомпании "Крым", ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в комментарии РИА Новости назвал истерикой вынесенный ему приговор на Украине.
В сентябре 2025 года на сайте Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, среди которых политические и общественные деятели РФ и Молдавии. В их числе ряд членов крымского правительства, представители волонтерских и общественных структур, журналисты, в том числе Веселовский.
Во вторник украинская прокуратура сообщила, что Веселовский заочно приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за сотрудничество с российскими органами власти и поддержку СВО.
«
"Воспринял эту новость с чувством глубокой благодарности. Их истерика и виртуальные приговоры доказывают, что я все делаю правильно", - сказал Веселовский.
По его словам, крымские журналисты вносят весомый вклад в победу России на информационном фронте, чтобы как можно скорее цели и задачи СВО были достигнуты.
