Крымский журналист прокомментировал вынесенный ему приговор на Украине

Во вторник украинская прокуратура сообщила, что Веселовский заочно приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за сотрудничество с российскими органами власти и поддержку СВО.

"Воспринял эту новость с чувством глубокой благодарности. Их истерика и виртуальные приговоры доказывают, что я все делаю правильно", - сказал Веселовский.

По его словам, крымские журналисты вносят весомый вклад в победу России на информационном фронте, чтобы как можно скорее цели и задачи СВО были достигнуты.