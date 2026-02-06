https://ria.ru/20260206/ukraina-2072745784.html
В ОБСЕ готовы содействовать переговорному урегулированию на Украине
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила о готовности содействовать переговорному урегулированию на Украине и его реализации "на местах".
В четверг глава МИД Швейцарии
Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу
прибыли в Москву
с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым
в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине
.
"Дискуссии также коснулись готовности организации оказывать помощь там, где требуется долговременное международное участие, опираясь на многолетний опыт ОБСЕ. Иньяцио Кассис подчеркнул, что организация готова, используя свой опыт и инструменты, поддержать урегулирование путем переговоров и его реализацию на местах", - говорится в заявлении организации.
Целью визита в Москву было "представить инструменты ОБСЕ" для содействия урегулированию на Украине, подчеркнул действующий председатель организации.