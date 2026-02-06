В ОБСЕ готовы содействовать переговорному урегулированию на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве. Архивное фото

ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила о готовности содействовать переговорному урегулированию на Украине и его реализации "на местах".

"Дискуссии также коснулись готовности организации оказывать помощь там, где требуется долговременное международное участие, опираясь на многолетний опыт ОБСЕ. Иньяцио Кассис подчеркнул, что организация готова, используя свой опыт и инструменты, поддержать урегулирование путем переговоров и его реализацию на местах", - говорится в заявлении организации.