В ОБСЕ готовы содействовать переговорному урегулированию на Украине - РИА Новости, 06.02.2026
17:04 06.02.2026
В ОБСЕ готовы содействовать переговорному урегулированию на Украине
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве. Архивное фото
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила о готовности содействовать переговорному урегулированию на Украине и его реализации "на местах".
В четверг глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лавров назвал условие, при котором Россия поддержит экономику в ОБСЕ
Вчера, 14:24
"Дискуссии также коснулись готовности организации оказывать помощь там, где требуется долговременное международное участие, опираясь на многолетний опыт ОБСЕ. Иньяцио Кассис подчеркнул, что организация готова, используя свой опыт и инструменты, поддержать урегулирование путем переговоров и его реализацию на местах", - говорится в заявлении организации.
Целью визита в Москву было "представить инструменты ОБСЕ" для содействия урегулированию на Украине, подчеркнул действующий председатель организации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ, как сохранить значение организации
Вчера, 13:47
 
В миреУкраинаМоскваШвейцарияФеридун СинирлиоглуСергей ЛавровОБСЕ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
